Napoli aposta no fator visitante para voltar a vencer na Champions

Para sonhar com uma vaga nas oitavas de final da Champions League, o Napoli terá uma missão duríssima contra o Real Madrid nesta quarta-feira (29), às 17h (horário de Brasília), através da quinta rodada da fase de grupos, no Estádio Santiago Bernabéu.

Na tabela de classificação do Grupo C, os partenopei se mantém na segunda colocação com sete pontos somados. Porém, os italianos ainda podem assumir a liderança da chave, caso que os merengues não vençam na última rodada.

Diante do Real Madrid, o Napoli também não sabe o que é perder como visitante na Champions League, após dois tropeços em casa. Durante esse período, o clube napolitano venceu o Braga e o Union Berlin fora de casa.

Em contrapartida, os partenopei acumularam um empate e uma derrota, atuando dentro de seus domínios pela fase de grupos da principal competição de clubes da Europa.

Além disso, o Napoli deverá contar com a reestreia do técnico Walter Mazzarri à beira do campo nesta quarta-feira no Santiago Bernabéu pela Champions. No entanto, o treinador havia comandado o time italiano no fim de semana, na vitória sobre a Atalanta por 2 a 1, pelo Scudetto.

Dessa forma, o clube napolitano também busca manter o embalo fora de casa nesta atual temporada, incluindo Lega Serie A e Champions League, com sete vitórias e apenas dois empates em nove jogos disputados até o momento.

Antes do duelo contra o Real Madrid, o Napoli ainda terá mais duas pedreiras pela frente pelo Campeonato Italiano, contra Internazionale e Juventus, que aparecem nas duas primeiras posições do Scudetto, na liderança e vice-liderança respectivamente.

Napoli deve ter o retorno de Osimhen para enfrentar o Real Madrid

Para essa partida, o Napoli deverá contar com o retorno do atacante Victor Osimhen, que é a principal arma ofensiva do time italiano nesta quarta-feira contra os espanhóis no Santiago Bernabéu.

Além disso, Osimhen também é o artilheiro máximo dos partenopei na temporada ao lado de Matteo Politano, com seis gols marcados cada e todos eles pelo Campeonato Italiano.