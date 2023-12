Real Madrid mira maior sequência invicta como mandante em LaLiga

Embalado por quatro vitórias consecutivas nos últimos jogos, o Real Madrid retorna a campo para mais um desafio e dessa vez para enfrentar o Granada pelo Campeonato Espanhol neste sábado (02), às 14h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela 15ª rodada, no Santiago Bernabéu.

Na tabela de classificação da LaLiga, os merengues dividem a liderança com o Girona nos 35 pontos somados. Porém, no critério de desempate, o clube madrilenho leva vantagem para o segundo colocado no número de gols sofridos.

Diante do Granada, o Real Madrid também não sabe o que é perder há oito partidas no Campeonato Espanhol. Durante esse período, o time comandado pelo técnico Carlo Ancelotti conquistou seis vitórias e apenas dois empates.

No entanto, o último revés dos Blancos na competição foi justamente para o arquirrival Atlético de Madrid no Dérbi Madrileño por 3 a 1 fora de casa, através da sexta rodada, no Cívitas Metropolitano.

Desde então, o Real Madrid nunca mais foi derrotado na competição nacional e segue alçando voos mais altos na temporada.

Além disso, o time merengue também busca atingir sua sequência invicta dentro de seus domínios nesta atual edição do Campeonato Espanhol.

Atuando como mandante na LaLiga, o Real Madrid acumulou cinco vitórias e um empate, justamente contra o Rayo Vallecano por 0 a 0.

Real Madrid segue sem poder contar com Vinícius Júnior

Para essa partida, o Real Madrid terá que lidar com um desfalque importante e trata-se do atacante Vinícius Júnior, que se recupera de uma lesão no bíceps femural da coxa esquerda e só retorna aos gramados apenas no início do ano que vem.

Além deles, os merengues também não vão poder contar com os goleiros Thibaut Courtois e Kepa Arrizabalaga, o zagueiro Éder Militão, o volante Aurélien Tchouaméni e o meio-campista Eduardo Camavinga, que estão entregues ao departamento médico e ficam de fora da lista de relacionados da comissão técnica neste sábado.

Por outro lado, o Real Madrid aposta muito na boa fase do jovem meia Jude Bellingham, que é o artilheiro máximo do clube madrilenho nesta atual temporada, com 15 gols marcados, incluindo Champions League e Campeonato Espanhol.