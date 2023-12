Buscando retomar liderança, Inter visita o Napoli no Diego Armando Maradona

Napoli e Inter de Milão se enfrentam neste domingo, (03), às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona. O confronto, que é válido pela 14ª rodada da Serie A, promete reservar grandes emoções para os dois lados.

O duelo põe frente a frente o último campeão italiano, contra um dos finalistas da última UEFA Champions League. O Napoli, atual 4º colocado com 24 pontos, vem de vitória na última rodada, contra a Atalanta fora de casa, pelo placar de 2 a 1.

Já a Inter ocupa a 2ª posição na tabela após vitória da Juventus sobre o Monza, e quer voltar a liderança. Com 32 pontos, a equipe está a um ponto da Velha Senhora, e vem de um empate contra a própria Juve na última rodada, pelo placar de 1 a 1.

Em começo de trabalho, Walter Mazzarri tem desfalques para o confronto

Vindo de uma derrota no meio de semana para o Real Madrid, em confronto da Liga dos Campeões, a equipe tem oscilado bastante na liga, sem conseguir manter o mesmo desempenho que levou ao título da temporada passada.

Após triunfo contra a Atalanta, os Partenopei querem os três pontos para encostar nos líderes do campeonato, e quem sabe, entrar de vez na disputa do Calcio. Mas, terá uma missão dificílima.

Disputando apenas seu 3º jogo no comando da equipe de Nápoles, após a demissão do francês Rudi Garcia, o técnico Walter Mazzarri contará com alguns desfalques para a partida. O meia Jesper Lindstrøm e os laterais Mário Rui e Mathías Oliveira estão todos fora, lesionados.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Pierluigi Gollini; Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Natan e Juan Jesus; Jens Cajuste, Stanislav Lobotka e Piotr Zielinski; Matteo Politano, Victor Osimhen e Khvicha Kvarat­skhelia (Técnico: Walter Mazzarri).

Foto: Divulgação/SSC Napoli

Inter de Simone Inzaghi quer seguir série invicta, mas também conta com desfalques

Depois de empate frenético contra o Benfica na última quarta-feira, (29), por 3 a 3, também pela Champions, a equipe de Simone Inzaghi chegou ao 11º jogo sem perder, juntando as duas competições. Pelo Italiano, já são sete jogos sem perder.

O desfaio agora é um complicado confronto fora de casa, no qual a equipe de Milão precisa vencer a qualquer custo para retomar a liderança do campeonato. E assim como os donos da casa, os Nerazzurri também terão ausências importantes para a partida.

Dois titulares do setor defensivo, Alessandro Bastoni e Benjamin Pavard são desfalques. O primeiro, se lesionou durante treinamento com a seleção italiana, enquanto o segundo sofreu lesão no joelho.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Yann Sommer; Matteo Darmian, Francesco Acerbi e Stefan de Vrij; D. Dumfries, N. Barella, Hakan Çalhanoglu, H. Mkhitaryan e F. Dimarco; Marcus Thuram e Lautaro Martínez (Técnico: Simone Inzaghi).

Foto: Divulgação/FC Internazionale Milano

Ficha Técnica

Data e horário: domingo, 03/12/2023, às 16h45 (de Brasília)

Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA)

Onde assistir: Star+