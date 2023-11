Juventus pode assumir a liderança provisória do Campeonato Italiano

Há oito jogos sem perder na temporada, a Juventus retorna a campo novamente pelo Campeonato Italiano, e dessa vez para enfrentar o Monza nesta sexta-feira (1º), às 16h45 (horário de Brasília), pela abertura da 14ª rodada, no Estádio Brianteo.

Na tabela de classificação da Lega Serie A, a Velha Senhora aparece na segunda colocação com 30 pontos somados. Além disso, o time bianconero segue firme na caça da arquirrival Inter de Milão, que se mantém no topo do Scudetto, com dois pontos a mais.

Dessa forma, a Juventus também pode assumir a liderança provisória do Campeonato Italiano, em caso de vitória sobre o Monza neste fim de semana, fora de casa.

Atuando como visitante, o time comandado pelo técnico Massimiliano Allegri também não sabe o que é perder há três partidas. Durante esse período, o time de Turim conquistou duas vitórias e apenas um empate.

No entanto, o último revés da Juventus fora de seus domínios foi justamente para o Sassuolo por 4 a 2, através da quinta rodada do Campeonato Italiano, no Città del Tricolore. A partir daí, os bianconeri nunca mais foram derrotados na competição e seguem vivos na luta pelo título do Scudetto, que não vem desde a temporada 2019/20.

Pelo Campeonato Italiano, a Juventus também busca retornar as competições europeias (Champions League, Europa League e Conference) em 2024, após ser punida pela UEFA por escândalos financeiros nos últimos anos, devido a irregularidades fiscais.

Juventus deve escalar Chiesa e Vlahovic entre os titulares nesta sexta-feira

Para essa partida, o técnico Massimiliano Allegri deverá escalar nesta sexta-feira, os atacantes Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, que são as principais referências ofensivas da Juventus no Campeonato Italiano.

Além deles, a Velha Senhora ainda conta com Moise Kean e Arkadiusz Milik, que são os outras peças imporantes para o setor de ataque e também buscam conquistar mais espaço com Allegri nesta temporada.

Nesse momento, a Velha Senhora só marcou apenas 20 gols no Campeonato Italiano e com isso busca melhorar ainda mais seu desempenho no setor ofensivo nas próximas rodadas do Scudetto.