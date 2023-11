Juventus e Inter se enfrentam em confronto direto pela ponta do Italiano

Em duelo que vale a liderança do Scudetto, Juventus e Internazionale vão se enfrentar na tarde deste domingo (26), às 16h45 (horário de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim, através da 13ª rodada do Campeonato Italiano 2023/24.

Na tabela de classificação da Lega Serie A, a Inter se mantém na ponta com 31 pontos, dois a mais que a Velha Senhora, que aparece na segunda colocação.

Além disso, os dois times chegam bastante embalados para o Derby D' Italiana deste fim de semana devido a sequência de vitórias no Scudetto nos últimos jogos.

Para se manter na liderança do Campeonato Italiano, a Internazionale precisa apenas da vitória e com isso abrirá cinco pontos em relação ao arquirrival nesta rodada.

Em contrapartida, em caso de vitória da Juventus no Derby D'Italia, o time bianconeri ultrapassará os nerazzurris na tabela e assumirá a primeira colocação.

Como chega a Juventus

Atuando como mandante no Campeonato Italiano, a Juventus não sabe o que é perder na competição. Durante esse período, o time comandado pelo técnico Massimiliano Allegri conquistou cinco vitórias e apenas um empate em seis jogos.

Diante da Internazionale, a Velha Senhora terá algumas baixas para o confronto, como nos casos de Manuel Locatelli, Mattia De Sciglio, Danilo e Timothy Weah, que estão machucados e ficam fora da lista de relacionados neste fim de semana.

Além deles, a Juventus também não vai poder contar com os meias Paul Pogba e Nicolò Fagioli que estão suspensos do futebol por um tempo indeterminado e só retornam apenas na próxima temporada.

Como chega a Internazionale

Invicta há seis partidas no Campeonato Italiano, a Internazionale busca confirmar seu favoritismo no Derby D' Italia para se firmar ainda mais no topo do Scudetto. No entanto, a última derrota dos nerazzurris na competição, foi justamente contra o Sassuolo por 2 a 1.

Para essa partida, o técnico Simone Inzaghi terá que lidar com os desfalques do zagueiro Alessandro Bastoni e do lateral-direito Benjamin Pavard, que estão entregues ao departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Por outro lado, a Internazionale pode contar com o retorno do meia colombiano Juan Cuadrado, que está praticamente recuperado de uma lesão no tendão de Aquiles e pode ficar à disposição da comissão técnica contra seu ex-time no fim de semana.

Prováveis escalações para o Derby D' Italia

Juventus: Szczesny; Gatti, Bremer e Rugani; Cambiaso, McKennie, Rabiot, Miretti, Kostic; Chiesa e Kean. Técnico: Massimiliano Allegri.

Internazionale: Sommer; Darmian, De Vrij e Acerbi; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Thuram e Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi.