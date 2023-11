Internazionale tenta assumir de vez a ponta do grupo D da Champions

Em grande momento nesta atual temporada, a Internazionale entra em campo novamente pela Champions League e o próximo desafio será contra o Benfica nesta quarta-feira (29), às 17h (horário de Brasília), através da quinta rodada da fase de grupos, no Estádio da Luz.

Na tabela de classificação do Grupo D, os nerazzurri aparecem na vice-liderança com 10 pontos somados. Porém, no critério de desempate, o clube italiano fica atrás do Real Sociedad, em número de gols marcados na competição.

Além disso, a Internazionale também pode assumir de vez a ponta da chave, em caso de vitória sobre o Benfica fora de seus domínios nesta quarta-feira.

Para conseguir esse objetivo, o time comandado pelo técnico Simone Inzaghi terá que torcer por uma derrota ou empate do Real Sociedad, que ainda entra em campo nesta rodada contra o RB Salzburg, no Estádio Anoeta, em San Sebastián.

Dessa forma, a Internazionale tenta encaminhar sua classificação para as oitavas de final da Champions League ainda com duas rodadas de antecedência. Nesse momento, os lombardos possuem a segunda melhor campanha da fase de grupos do torneio, com três vitórias e apenas um empate.

No entanto, o time nerazzuri também busca melhorar seu desempenho no ataque na competição continental, pois a Inter de Milão só marcou apenas cinco gols nos últimos jogos disputados desde então.

Internazionale aposta nos gols de Lautaro e Thuram contra o Benfica

Diante dos portugueses, a Internazionale aposta muito nos gols na dupla de ataque formada pelo argentino Lautaro Martínez e pelo francês Marcus Thuram, que são as principais referências dos nerazzuris na Champions League.

Além deles, o técnico Simone Inzaghi ainda conta com o habilidoso meio-campista Hakan Çalhanoğlu, que é outro grande nome de destaque do time italiano nesta atual temporada.

Por outro lado, a Internazionale terá que prescindir de alguns atletas contra o Benfica, como nos casos do zagueiro Alessandro Bastoni, do lateral-direito Benjamin Pavard e do atacante Alexis Sánchez, que seguem se recuperando de lesões no departamento médico e ficam de fora da lista de relacionados da comissão técnica nesta quarta-feira.