Fiorentina busca confirmar favoritismo em casa nas oitavas da Coppa Italia

Após conquistar duas vitórias consecutivas no Campeonato Italiano e na Conference League, a Fiorentina agora muda o foco para a Coppa Italia e o próximo desafio será contra o Parma nesta quarta-feira (06), pelas oitavas de final, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Artemio Franchi.

Na tabela de classificação da Lega Serie A, a Viola aparece na sexta colocação com 23 pontos somados. Dessa forma, os Gigliati também podem entrar no G-4 do Scudetto em caso de vitória no próximo fim de semana.

Diante do Parma, a Fiorentina também busca confirmar seu favoritismo em casa pelas oitavas de final da Coppa Italia. No entanto, a Viola precisa apenas da vitória para avançar às quartas de final, já em caso de empate a decisão vai para a prorrogação ou para os pênaltis.

Atuando como mandante, o time comandado pelo técnico Vincenzo Italiano conquistou sete vitórias, dois empates e duas derrotas em 11 jogos nesta atual temporada.

Durante a última temporada, a Viola conseguiu bater na trave, após amargar dois vice-campeonatos consecutivos, incluindo Coppa Italia e Conference League.

Pela competição nacional, a Fiorentina acabou sendo derrotada na decisão para a Inter de Milão por 2 a 1, ainda no tempo normal, no Estádio Olímpico de Roma.

Enquanto pela Conference League, a Viola foi superada também pelo mesmo placar na final contra o West Ham, que acabou conquistando o título continental pela primeira vez na história.

Fiorentina deve ter força máxima contra o Parma nas quartas da Coppa Italia

Para essa partida, o técnico Vincenzo Italiano deverá escalar a Fiorentina com força máxima e também com a maioria de seus jogadores à disposição.

Por outro lado, a Viola terá que prescindir de apenas dois atletas e tratam-se do lateral-direito Dodô e do meio-campista Gaetano Castrovilli, que seguem se recuperando de lesões no departamento médico e ficam da fora da lista de relacionados nesta quarta-feira.

Além deles, a Fiorentina aposta muito no talento do atacante Nicolás González e do meio-campista Giacomo Bonaventura, que são as principais referências do setor ofensivo dos Gigliati nesta atual temporada, com 15 gols marcados.