Napoli pode retornar ao G4 da Lega Serie A nesta sexta-feira

Após derrota para a Inter de Milão no último fim de semana pelo Campeonato Italiano por 3 a 0, o Napoli agora vai em busca de recuperação fora de casa contra a Juventus nesta sexta-feira (8), pela abertura da 15ª rodada, às 16h45 (horário de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim.

Na tabela de classificação da Lega Serie A, os partenopei aparecem na quinta colocação com 24 pontos somados. Além disso, o clube napolitano também busca voltar a vencer na competição para sonhar com o bicampeonato do Scudetto.

Diante da Juventus, o Napoli também pode retornar ao G4 do Campeonato Italiano, em caso de vitória sobre a Velha Senhora neste fim de semana.

Para conseguir esse objetivo, o time comandado pelo técnico Walter Mazzarri terá que torcer por um tropeço da Roma, que só retorna em campo apenas no próximo domingo contra a Fiorentina, no Estádio Olímpico.

Atuando como visitante, os partenopei também não sabem o que é perder fora de casa pela Lega Serie A. Durante esse período, o clube napolitano conquistou cinco vitórias e apenas dois empates em sete jogos disputados.

Pelo Campeonato Italiano, o Napoli possui o terceiro melhor ataque mais positivo da competição com 26 gols somados e somente ficando atrás de Internazionale e Roma, que lideram esse quesito.

Napoli terá força máxima para enfrentar a Juventus nesta sexta-feira pelo Italiano

Para essa partida, o técnico Walter Mazzarri deverá escalar o Napoli com força máxima e também com a maioria de seus jogadores titulares à disposição contra a Juventus fora de casa.

Por outro lado, os partenopei terão que lidar com as ausências de Mathías Olivera, Mário Rui e Alessandro Zanoli, que seguem no departamento médico se recuperando de lesões e ficam de fora da lista de relacionados da comissão técnica nesta sexta-feira.

Além deles, o Napoli também corre o risco de perder o meio-campista Jens Cajuste, que está pendurado com quatro cartões amarelos. Caso que seja advertido contra a Juventus, o sueco será desfalque contra o Cagliari na próxima rodada do Campeonato Italiano.