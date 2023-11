Milan tenta manter invencibilidade em casa pela Champions League

Após vencer a Fiorentina no último fim de semana pelo Campeonato Italiano, o Milan terá mais um desafio importante na temporada e dessa vez para enfrentar o Borussia Dortmund nesta terça-feira (28), às 17h (horário de Brasília), em confronto direto pela quinta rodada da fase de grupos, no San Siro.

Na tabela de classificação do Grupo F, os rossoneros estão na terceira colocação com apenas cinco pontos somados. Dessa forma, o clube italiano aparece na zona de classificação para a Europa League.

No entanto, o Milan precisa apenas da vitória para sonhar com uma vaga para as oitavas de final da Champions League. Porém, o time comandado pelo técnico Stefano Pioli terá que torcer por um tropeço do Paris Saint-Germain, que ainda entra em campo nesta rodada contra o Newcastle.

Diante do Borussia Dortmund, os rossoneros buscam manter invencibilidade dentro de seus domínios pelo principal de clubes do continente europeu.

Durante esse período, o time lombardo só conquistou apenas uma vitória e um empate em dois jogos disputados em casa pela Champions League.

Em contrapartida, o Milan só foi derrotado apenas uma vez na competição e foi justamente contra o Paris Saint-Germain por 3 a 0, no Parc des Princes, através da terceira rodada.

Milan terá os desfalques de Rafael Leão e Okafor contra o Borussia Dortmund nesta terça-feira

Para essa partida, os rossoneros terão que lidar com vários desfalques importantes como nos casos dos atacantes Rafael Leão e Noah Okafor, que seguem no departamento médico se recuperando de lesões e sem previsão de retorno aos gramados.

Além deles, o Milan também não vai poder contar com Marco Sportiello, Pierre Kalulu, Simon Kjaer, Marco Pellegrino, Mattia Caldara e Ismaël Bennacer, que também estão machucados e ficam de fora da lista de relacionados da comissão técnica nesta terça-feira.

Por outro lado, o técnico Stefano Pioli deverá escalar o atacante Olivier Giroud entre os titulares no confronto diante do Borussia Dortmund em casa pela Champions League. No último fim de semana, o centroavante cumpriu suspensão contra a Fiorentina no Campeonato Italiano.