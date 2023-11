Na reestreia de Mazzarri, Napoli vence Atalanta e segue firme no G-4 do Italiano

Neste sábado (25), o Napoli conquistou um resultado importante no Campeonato Italiano ao derrotar a Atalanta por 2 a 1 fora de casa, pela 13ª rodada, no estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo.

Os gols da vitoria napolitana foram marcados por Khvicha Kvaratskhelia e Elif Elmas, enquanto Ademola Lookman descontou para os donos da casa.

Com o resultado, os partenopei seguem no G-4 do Campeonato Italiano, através da quarta colocação com 23 pontos somados. Dessa forma, o Napoli também manteve o sonho vivo de conquistar o bicampeonato do Scudetto.

Em contrapartida, o time de Bérgamo se mantém na sexta posição nos 26 pontos e ainda corre o risco de ser ultrapassado na tabela de classificação, caso que Roma e Bologna vençam seus jogos na rodada.

Além disso, a partida também marcou a reestreia do treinador Walter Mazzarri, que retornou ao comando técnico do Napoli, após dez anos longe.

Agora os dois times só retornam a campo pelo Campeonato Italiano apenas no início de dezembro, devido a compromissos paralelos em outras competições na próxima semana.

Primeiro tempo

Durante o primeiro tempo, as duas equipes realizaram uma partida muito abaixo do esperado e só criaram oportunidades apenas na reta final.

Mesmo atuando fora de casa, o Napoli começou bem a partida e abriu o placar aos 44 minutos com Khvicha Kvaratskhelia, que aproveitou cruzamento pela direita de Di Lorenzo na pequena área e cabeçou sem chances de defesa para Carnesecchi.

Antes do intervalo, os visitantes quase ampliaram o marcador, após bobeada da zaga da Atalanta, mas a bola acabou parando nas mãos do goleiro adversário, que evitou o segundo gol do Napoli.

Segundo tempo

Já no segundo tempo, a Atalanta voltou melhor do intervalo e conseguiu chegar ao empate aos nove minutos com Lookman, que cabeceou no canto direito do goleiro Golini, após ótima jogada de Hateboe pela direita.

Após o gol de empate, os mandantes chegaram até a virar a partida com Pasalic, mas o lance foi anulado por impedimento.

Porém, quem acabou fazendo o segundo gol foi o Napoli, aos 34 minutos com Elmas, que aproveitou a falha do goleiro Carnesecchi na reposição de bola para decretar a vitória dos visitantes em Bérgamo.

Próximos compromissos

Antes da retomada do Campeonato Italiano, o Napoli terá mais um desafio importante nesta quarta-feira e dessa vez para enfrentar o Real Madrid fora de casa, às 17h (horário de Brasília), pelo Grupo C da Champions League.

Por outro lado, a Atalanta vai receber o Sporting, pelo Grupo D da Europa League na próxima quinta-feira, às 14h45.