Com gol de Paquetá, West Ham vence o Olympiacos na Europa League

Na tarde desta quinta-feira (9), o West Ham recebeu o Olympiacos no London Olimpic Stadium em jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Uefa Europa League. O jogo terminou com vitória do time londrino por 1 a 0, o gol da partida foi anotado por Lucas Paquetá.

Com o resultado positivo, o West Ham continua líder do grupo A, com nove pontos, os mesmos do Freiburg. Já o Olympiacos ficou em terceiro colocado com quatro pontos conquistados.

Jogo com brasileiros

Ambos os times contam com brasileiros no plantel. Do lado de Londres, Lucas Paquetá representa o Brasil, já na Grécia estão os compatriotas Rodinei e Gustavo Scarpa.

Números de Paquetá

Nesta temporada, o brasileiro tem quatro gols anotados, três pela Liga Europa. O atleta está a um gol de igualar a sua marca da última temporada, quando disputou 41 partidas. Lucas está fora da seleção por uma investigação em relação a apostas esportivas.

Paquetá marca o único gol do jogo no segundo tempo

O time da casa dominou as ações no primeiro tempo, mas não conseguiu chegar com muita eficiência ao ataque. A melhor chance do time de Londres foi em chute cruzado de Benrahma defendido pelo goleiro.

O West Ham só foi conseguir ser mais efetivo aos 28 minutos da etapa complementar com Lucas Paquetá. O Ward-Prowse levantou na área e o brasileiro não esperou o quique da bola para finalizar.

O time visitante foi conseguir assustar apenas no final da segunda etapa com Camara, que cabeceou na trave do goleiro Fabianski.

Próximos confrontos

O West Ham enfrenta o Nottingham Forest no domingo (12), às 11h (horário de Brasília) em jogo válido pela Premier League. O time é o 12° colocado no torneio com quatro vitórias e 14 pontos conquistados.

Já o Olympiacos enfrenta o Asteras no domingo (12), às 15h30 (horário de Brasília) em jogo do Campeonato Grego. O time é o vice-líder, com 22 pontos conquistados, quatro pontos a menos que o líder Panathinaikos.