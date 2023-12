Juventus vence Napoli e assume a liderança provisória da Lega Série A

Nesta sexta-feira (8), a Juventus levou a melhor sobre o Napoli pelo Campeonato Italiano e venceu o clássico pelo placar de 1 a 0, em confronto válido pela 15ª rodada do Calcio, no Allianz Stadium, em Turim.

O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro Federico Gatti, ainda no início da segunda etapa.

Com o resultado, a Juventus assumiu a liderança provisória do Campeonato Italiano nos 36 pontos somados e agora seca a Inter de Milão, que ainda entra em campo contra a Udinese neste sábado (9), às 16h45 (horário de Brasília), no Giuseppe Meazza.

Por outro lado, o Napoli se manteve na quinta colocação com 24 pontos e corre o risco de ultrapassado na tabela de classificação ainda nesta rodada.

Gatti faz o único gol da partida para a Juventus no clássico

Durante a primeira etapa, o Napoli foi agressivo nos minutos iniciais, pressionou a saída de bola da Juve e criou as melhores chances de abrir o placar no clássico.

Porém, aos 18 minutos, a Juventus teve uma grande chance de inaugurar o marcador com Vlahovic, após tabela com Chiesa pela direita e chutou em cima do zagueiro Nathan, que tirou a bola em cima da linha e salvou o Napoli.

Mesmo atuando fora de casa, os partenopei chegaram perigo aos 27 e dessa vez com Kvaratskhelia, que recebeu passe de profundidade de Osimhen pela direita, mas bateu por cima de gol e isolou.

Antes do intervalo, o Napoli quase saiu na frente com Di Lorenzo, que aproveitou bate-rebate na área e chutou em cima de Szczesny, que fez uma grande defesa e evitou o primeiro gol, após cobrança de falta na grande área.

Na volta para a segunda etapa, a Juventus foi superior e abriu o placar logo aos cinco minutos, com Gatti, que aproveitou cruzamento de Cambiaso pela direita e se antecipou mais que a zaga adversária para fazer 1 a 0.

Após o gol sofrido, o Napoli não se entregou e chegou até a empatar a partida aos 29 com Osimhen, que aproveitou a saída errada de bola de Szczesny e empurrou para as redes. No entanto, o bandeirinha marcou impedimento e o gol foi anulado.

Próximos compromissos

Fora das competições europeias, a Juventus só retorna a campo na próxima sexta-feira (15) e dessa vez para enfrentar o Genoa fora de casa, às 16h45 (horário de Brasília), pela abertura da 16ª rodada do Campeonato Italiano.

Antes do duelo contra o Cagliari, o Napoli ainda terá um compromisso no meio da semana contra o Braga nesta terça-feira (12), pela última rodada do Grupo C da Champions League, às 17h, no Diego Armando Maradona.