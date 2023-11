Lazio busca encaminhar classificação às oitavas da Champions League

Em péssima fase no Campeonato Italiano, a Lazio agora joga todas as suas fichas na Champions League e o desafio dessa vez será contra o Celtic em casa nesta terça-feira (28), às 14h45 (horário de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos, no Estádio Olímpico de Roma.

Na tabela de classificação do Grupo E, os biancocelesti se mantém na vice-liderança com sete pontos somados. Dessa forma, o clube da capital italiana também pode assumir a ponta da chave, em caso de vitória sobre os escoceses na rodada.

No entanto, a Lazio precisa torcer para uma derrota do Atlético de Madrid, que ainda entra em campo nesta terça-feira contra o Feyenoord, às 17h, no Estádio De Kuip.

Diante do Celtic, o time comandado pelo técnico Maurizio Sarri busca encaminhar classificação às oitavas de final da Champions League, caso que consiga mais três pontos nesta rodada.

Nesse momento, a Lazio soma duas vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos disputados até o momento na fase de grupos.

Em contrapartida, o clube biancoelesti só marcou apenas cinco gols e busca melhorar seu aproveitamento nos próximos jogos da Champions League.

Lazio aposta nos gols de Immobile para alcançar a liderança do Grupo E da Champions

Para essa partida, a Lazio aposta muito na ótima fase do atacante Ciro Immobile, que é o artilheiro isolado desta atual temporada, com cinco gols marcados. No último sábado, o centroavante de 33 anos balançou as redes na derrota para a Salernitana por 2 a 1, fora de casa pelo Campeonato Italiano.

Além de Immobile, o técnico Maurizio Sarri ainda conta com peças importantes em seu elenco como nos casos de Mattéo Guendouzi ,Luis Alberto, Felipe Anderson e Pedro Rodríguez, que buscam engrenar de vez com a camisa biancoelesti nesta atual temporada.

Por outro lado, a Lazio terá que lidar com apenas três baixas para o confronto desta terça-feira diante do Celtic e tratam-se dos zagueiros Alessio Romagnoli e Nicolò Casale e do meia-atacante Mattia Zaccagni, que seguem fora de combate e sem previsão de retorno aos gramados.