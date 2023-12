Sergi Roberto salva o Barcelona contra Almería em vitória suada dentro de casa

Na tarde desta quarta-feira (20), o Barcelona recebeu o Almería pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol. Os donos da casa venceram o confronto por 3 a 2 em um jogo sofrido, com falhas individuais e doblete improvável.

O Barcelona passou boa parte do tempo atacando, e a bola parada foi arma principal para balançar as redes dos rivais. Defesa catalã ainda falhou duas vezes mantendo os visitantes no jogo, mas não foi suficiente para confirmar o tropeço em casa.

Barcelona pelo alto

O time catalão começou com tudo. Aos oito da primeira etapa, Sergi Roberto cabeceou livre na entrada da pequena área após cobrança de escanteio, goleiro Luís Maximiano fez defesaça para evitar o primeiro gol. O jogo continuou com domínio dos donos da casa mas a defesa rival dificultava o jogo do Barça.

A torcida já estava impaciente e o time com dificuldades para encontrar boas chances, até a nova cobrança de escanteio. Os visitantes enfrentam uma dificuldade enorme com bolas paradas, e dessa vez, Araújo subiu entre os zagueiros para cabecear, o goleiro defendeu mas a bola sobrou limpa para Raphinha, 1 a 0.

Foto: Divulgação / Barcelona

Tensão no Estádio Olímpico

Lewandowski teve chance clara, o polonês interceptou a bola após passe errado do defensor González, limpou o marcador e chutou de canhota, mas Luís Maximiano estava lá novamente para a defesa. A fase do atacante não é das melhores e a sorte parece estar do lado rival.

O atacante ex-Santos Leo Baptistão apareceu para dificultar a vida do Barcelona. Em um bate e rebate entre jogador do Almería e defensores catalães, ela pingou em frente ao brasileiro que carregou e cavou com estilo para o fundo da rede, o Var ainda analisou sua posição mas o lance estava regular, 1 a 1 e Almería cresce no jogo.

Foto: Divulgação / Almería

Escanteios salvam o Barça

O técnico Xavi promoveu substituições para buscar a vitória, João Félix e Christensen saíram para as entradas de Ferran Torres e Koundé. O ponta chegou incendiando a partida, logo aos 3' do segundo tempo finalizou para mais uma defesa incrível de Luís.

Se ele desperdiçou no primeiro tempo, nessa ele não perdoou. Em mais uma cobrança de escanteio, o 8º do Barcelona, Sergi Roberto antecipou os zagueiros e subiu na primeira trave encobrindo o goleiro, 2 a 1.

O Almería fez uma grande partida, mas a defesa do Barcelona falhou novamente e entregou o empate de bandeja. Um lançamento pelo alto chegou nas mãos do Iñaki Peña mas o zagueiro Araújo também subiu, os dois se chocaram e a bola sobrou para Edgar González só finalizar, 2 a 2.

Sergi Roberto para o resgate

Se um gol do lateral não foi o suficiente para garantir a vitória, ele tratou de marcar novamente. Lewandowski recebeu no pivô, tirou o defensor da jogada e lançou para Sergi Roberto ficar cara a cara com o goleiro, ele não perde a chance e anota o último gol da partida, 3 a 2.

Foto: Divulgação / Barcelona

Chance de recuperação do Barcelona

O momento do time catalão não é dos melhores, com desfalques e desempenho abaixo do esperado, o time está em 3º lugar do Campeonato Espanhol e precisa engatar uma boa sequência para alcançar Real Madrid e Girona.

Com a vitória suada do jogo de hoje, a equipe de Xavi quebra a sequência de 3 jogos sem vitória e pode se recuperar para o restante da temporada. O próximo jogo acontece no dia 4 de janeiro, contra o Las Palmas fora de casa.