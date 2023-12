Real Madrid não dá chances e vence Villarreal em LaLiga

Na tarde deste domingo (17) o Real Madrid jogou contra o Villarreal em casa, no Santiago Bernabéu, e venceu o jogo por 4 a 1. A partida foi válida pela 17° rodada de LaLiga.

Os gols do Madrid foram marcados por Jude Bellingham, Rodrygo, Brahim e Modric. O único gol da partida do Villarreal foi do atacante Morales.

Atuação de gala do Real Madrid

Os primeiros minutos de jogo ficaram marcados pela intensa pressão do time madrilenho, que foi pra cima e encontrou uma forte retranca. Apesar do Villarreal ter adotado uma postura mais defensiva, eles não deixavam de atacar.

Como o Madrid estava extremamente ofensivo, acabava deixando espaços para um contra ataque, em que na maior parte das vezes os atacantes do time visitante encontrava poucos defensores pela frente. Devido a boa qualidade dos zagueiros do Real as ações ofensivas do submarino amarelo não tinham êxito.

Aos 22 minutos depois de uma boa troca de passes do Real Madrid no campo de ataque, a primeira chance de perigo veio com Modric, que arriscou de fora e a bola caprichosamente encostou no travessão e foi para fora.

Com 24 minutos, o Madrid abriu o placar. Vásquez chegou no fundo e tocou para Modric, que acertou um cruzamento perfeito para Bellingham, que subiu cabeceando bem pra estufar a rede. 1 a 0 Real Madrid.

No minuto 32 o Real sofreu uma baixa preocupante, Alaba sentiu o joelho após uma dividida e teve que deixar o gramado.

Na metade da primeira etapa o Villarreal que estava chegando nos espaços deixando pelos mandantes, passou só a se defender, não conseguindo criar mais oportunidades. O Real Madrid estava tão tranquilo na partida que não tinha trabalho na parte defensiva.

Pouco tempo depois, aos 35, após escanteio a bola bateu e rebateu dentro da área, sobrando nos pés de Rodrygo que chutou para as redes ampliando o placar. 2 a 0 Real Madrid.

Com 51 minutos o árbitro encerrou o primeiro tempo. Essa etapa foi de claro domínio do Real Madrid, que jogou sem pressa e com muita qualidade. Já o Villarreal teve muitas dificuldade para criar, até mesmo para chegar no seu campo de ataque e não levou perigo aos donos da casa.

Real Madrid leva susto, leva susto e confirmo vitória

O começo da segunda etapa continuou com o time do Real em cima do Villarreal, criando oportunidades e abrindo espaços com passes nas costas da zaga adversária. A postura dos visitantes melhorou, com o submarino amarelo arriscando mais.

Com 10 minutos, o meio campista Rámon Terrats deu belo passe para Morales que finalizou bem, vencendo o goleiro Lunin e diminuindo a diferença no placar. 2 a 1 para os mandantes.

Aos 18 minutos, uma verdadeira pintura no Bernabéu de Brahim Diaz. O meia fez fila e carregou a bola sozinho com classe até entrar na área e finalizar no canto, aumentando para 3 a 1 o placar da partida.

Com 23 minutos no relógio, os visitantes saíram jogando errado e após divida de Rodrygo com o zagueiro a bola sobrou limpa para Modric, que chapou com categoria no canto. 4 a 1 Madrid

Perto dos 35, os visitantes que chegaram a ter esperanças de voltar a partida depois do gol de Morales, ficaram sem chances de reação. Pois o Real não se abateu e fez 3 na sequência.

Já nos minutos finais o Madrid ganhou mais fôlego com a vinda de jogadores do banco, como Joselu, Valverde e Tchouaméni. Dispostos a mostrar serviço o time ficou mais rápido e decidido. Até que aos 49 o árbitro encerrou a partida, confirmando mais uma vitória dos Merengues.

Sequência

Os times volta a campo no meio da semana em duelos válidos pela 18° rodada do campeonato espanhol. Na quarta-feira (20) o Villarreal joga contra o Celta Vigo em casa, Estádio de La Cerámica, às 17h30. Na quinta-feira (21) o Real Madrid vai enfrentar o Alavés fora de casa, no Mendirrotza Stadium, às 17h30.