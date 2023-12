Barcelona tenta recuperação em LaLiga após dois jogos sem vitória

Para retomar o caminho das vitórias no Campeonato Espanhol, o Barcelona vai em busca de recuperação nesta quarta-feira (20) contra o Almería em casa, em duelo válido pela 18ª rodada, às 15h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha.

Na tabela de classificação da LaLiga, os catalões aparecem na quarta colocação com 35 pontos somados, incluindo dez vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas.

Dessa forma, o Barcelona também pode pular para a terceira colocação do Campeonato Espanhol, graças ao tropeço do Atlético de Madrid, que só ficou apenas no empate contra o Getafe por 3 a 3.

No entanto, o time comandado pelo técnico Xavi Hernández precisa da vitória em casa contra o Almería nesta quarta-feira para manter o sonho vivo de conquistar o bicampeonato e torcer por uma derrota de seus concorrentes na parte de cima da tabela.

Além disso, o Barcelona também não sabe o que é vencer há dois jogos consecutivos no Campeonato Espanhol, incluindo um empate e uma derrota, contra Valencia e Girona, respectivamente.

Porém, o último triunfo dos blaugranas na competição, foi justamente no clássico diante do Atlético de Madrid por 1 a 0, através da 15ª rodada e desde então os Culés nunca mais venceram em LaLiga.

Atuando em casa pelo Campeonato Espanhol, o Barcelona possui a quarta melhor campanha como mandante, com sete vitórias e apenas duas derrotas contra os líderes Real Madrid e Girona, dentro de seus domínios.

Barcelona terá vários desfalques para enfrentar o Almería nesta quarta-feira pelo Campeonato Espanhol

Diante do Almería, o técnico Xavi Hernández terá problemas para escalar o Barcelona e tratam-se do goleiro Marc-André ter Stegen, do lateral-esquerdo Marcos Alonso, do zagueiro Iñigo Martínez e dos meio-campistas Pedri e Gavi, que seguem lesionados e ficam de fora da partida esta quarta-feira.

Além deles, os Culés também não vão poder contar com o volante Frenkie de Jong, que cumpre suspensão automática nesta rodada, após receber o quinto cartão amarelo no empate por 1 a 1 contra o Valencia no último fim de semana.