Liverpool abre 2024 com jogo ofensivo "perfeito" e recordes históricos na Premier League

O Liverpool conseguiu na 19ª rodada da Premier League uma grande vitória diante do Newcastle com o placar de 4 a 2 no Anfield Road. Um triunfo construído principalmente por Mohamed Salah, mas que acabou demonstrando o valor do jogo coletivo implementado por Jurgen Klopp.

Na etapa inicial as duas equipes não marcaram gols, mas o segundo tempo extremamente ofensivo de seis gols fez com que o Liverpool atingisse a histórica marca de 7.27xG (expected goals), métrica que mede a chance real de gols durante uma partida considerando a dificuldade das finalizações.

De acordo com o banco de dados que mede os xG do futebol mundial, o Liverpool estabeleceu o recorde histórico de maior quantidade de gols esperados dentro de uma mesma partida desde a temporada 2010/11 da Premier League, quando os números começaram a ser computados.

Além disso, a equipe de Jurgen Klopp disparou 34 finalizações ao total, sendo os 18 remates apenas no primeiro tempo, o maior número de qualquer equipe na atual temporada da Premier League.

Imposição ofensiva impressionante

LIV (4) NEW (2) 34 Finalizações 5 15 Chutes no alvo 3 64% Posse de bola 36% 549 (84%) Passes 326 (74%)

Os 34 chutes a gol do Liverpool contra o Newcastle foram os maiores da temporada até agora, igualando o empate em 0 a 0 com o Man United. Nos últimos cinco jogos, os Reds registraram 129 chutes a gol, com uma média de 25,8 por jogo, o que é significativamente superior à média de 16,1 nos 24 jogos anteriores.

De acordo com o FBref, antes da vitória de segunda-feira, o maior número de xG do Liverpool na temporada foi de 3,3 na vitória por 4 a 0 sobre o LASK, com seu maior desempenho inferior sendo zero gols em 2,3 xG contra o Man United. Esse recorde foi quebrado contra o Newcastle, com os Reds saindo com uma vitória valiosa, mas de alguma forma tendo um desempenho inferior por 3,27 xG.

A vitória sobre o Newcastle elevou o número de xG do Liverpool na temporada para 46,31 – o maior na Premier League. Os Reds marcaram 43 vezes em 20 partidas, o que significa que atualmente estão apenas ligeiramente abaixo dos números esperados.

Salah: máquina de gols para o Liverpool

Por fim cabe destacar a enorme importância de Mohamed Salah em mais um jogo do Liverpool. O egípcio chegou a marca de 150 gols para os Reds em partidas da Premier League e se torou o quinto jogador da história com esta quantidade de gols por um mesmo clube.

Outros jogadores que conquistaram este feito foram Harry Kane (Tottenham), Sergio Agüero (Man City), Wayne Rooney (Man Utd) and Thierry Henry. Para o azar de Jurgen Klopp, Salah ficará indisponível para as próximas rodadas da PL devido à Copa Africana de Nações.