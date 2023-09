Liverpool sai atrás, mas vira pra cima do Wolverhamptom fora de casa

Na manhã deste sábado (16), no Molineux Stadium, o Liverpool bateu o Wolverhamptom e conseguiu uma vitória fundamental fora de casa por 3 a 1 para seguir no pelotão de cima da Premier League. A partida válida pela 5ª rodada da competição teve gols marcados por Hwang Hee-chan para o time da casa, enquanto Gakpo, Robertson, e Hugo Bueno (contra) marcaram para os visitantes.

Donos da casa contam com início inspirado de português para sair na frente

O primeiro tento saiu bem cedo, logo aos 6 minutos, quando Pedro Neto conduziu até o fundo, cruzou rasteiro e Hwang Hee-chan completou para as redes. O próprio Pedro Neto, que estava a todo vapor na partida, aos 18 minutos, saiu da esquerda para o centro do campo e finalizou com perigo à meta defendida por Alisson.

O Wolves teve outra oportunidade claríssima, novamente com o inspirado camisa 7, que novamente recebeu pela esquerda, mas desta vez canetou Joe Gomez e cruzou na medida para Matheus Cunha, mas o centroavante brasileiro, sem marcação aos 33 minutos, errou o tempo da bola e desperdiçou uma chance de ouro de ampliar a vantagem.

O Liverpool foi responder só nos minutos finais, aos 45 minutos, em cruzamento de Robertson cortado pelo goleiro, no rebote, Salah finalizou da entrada da área, mas teve seu chute bloqueado pela defesa, quem também teve chance em rebote foi Szoboszlai, mas teve finalização defendida pelo goleiro com o pé, dando fim ao primeiro tempo com um placar de 1 a 0 para os mandantes.

Liverpool conta com dia de garçom de Salah para alcançar virada

O time comandado por Jürgen Klopp voltou com postura diferente para a etapa complementar e isso ficou nítido logo na primeira oportunidade, quando no primeiro minuto, Robertson recebeu lançamento, completou para a área e Luis Díaz cabeceou para fora, em trama rápida que levou perigo. Aos 9 minutos, uma troca de passes incessante na entrada da área fez com que Salah, livre na área, recebesse e cruzasse rasteiro para Gakpo completar de primeira, empatando o duelo.

Os Reds já poderiam ter virado aos 25 minutos, quando novamente em rápida troca de passes, Darwin Núñez ficou sozinho contra José Sá, mas teve sua finalização bloqueada por Kilman. O 'tique-taka' dos Reds prosseguiu e o gol da virada veio a ocorrer aos 39 minutos, quando Salah, em linda enfiada de bola, encontrou Robertson em ultrapassagem para finalizar rasteiro e virar o jogo.

Salah, astro egípcio do Liverpool, em dia de garçom, chegou à sua terceira assistência na partida quando, aos 45 minutos, serviu Elliot. O jovem atacante inglês finalizou da entrada da área e deu números finais à partida.

Agenda

Os donos da casa amarguraram mais uma dura derrota e ocupam a 15° posição na tabela, um início nada animador de apenas 1 vitória e 4 derrotas nos primeiros 5 jogos. O próximo compromisso da equipe será fora de casa, contra o Luton Town, no próximo sábado (23) às 11h.

Os Reds, por sua vez, seguem próximos ao líder Manchester City, que está com 100% de aproveitamento e 2 pontos a mais na tabela. A equipe de Jürgen Klopp ocupa a 3° colocação e volta o foco para a UEFA Europa League, onde enfrenta o LASK, da Aústria, fora de casa na próxima quinta-feira (21) às 13h45.