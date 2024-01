Borussia Dortmund negocia retorno de Jadon Sancho por empréstimo; veja detalhes

A janela de transferências de inverno abriu oficialmente na última segunda-feira (01). Em resposta, o Borussia Dortmund agiu rapidamente e iniciou negociações com o Manchester United para o empréstimo do meio-atacante Jadon Sancho por seis meses. Os dois clubes estão em conversas avançadas e o acordo pode ser concluído em breve.

Manchester United e Borussia Dortmund estão negociando a taxa do empréstimo do jogador. Sancho deseja retornar ao clube alemão, onde considera crucial retomar seu ritmo e recuperar a carreira. A informação foi publicada pelo jornalista Fabrizio Romano nesta terça-feira (02).

Os dois clubes continuam trabalhando ativamente para finalizar o acordo por Sancho. O empréstimo será de apenas seis meses, até junho deste ano. Segundo o jornalista Florian Plettenberg, da Sky Sports Alemanha, a situação está nas mãos do Manchester United.

SANCHO AFASTADO

Sancho não jogou pelo Manchester United desde agosto do ano passado, quando a temporada começou. Isso ocorreu porque o atleta foi às redes sociais desmentir o técnico Erik ten Hag. Na ocasião, o treinador do Manchester United respondeu a uma pergunta e afirmou que o atleta estava treinando abaixo do esperado.

Após a repercussão, Erik ten Hag afastou Sancho do time profissional, impedindo-o de treinar com os principais jogadores e até mesmo de fazer refeições com os companheiros. De acordo com a imprensa local, o treinador holandês exige desculpas, mas estas foram negadas pelo meio-atacante. Dessa forma, a situação segue sem desdobramentos.

MANCHESTER UNITED SE MEXENDO

O Manchester United tem um novo dono, o britânico Sir Jim Ratcliffe. O proprietário, detentor de 25% do clube inglês, trabalha nos bastidores para formar a equipe de diretores dos Diabos Vermelhos.

Jim Ratcliffe continua trabalhando para contratar Dan Ashworth e Paul Mitchell para o Manchester United. O primeiro está na lista do clube para se tornar o novo diretor esportivo da equipe inglesa, enquanto o segundo é alvo para assumir a chefia do recrutamento dos Diabos Vermelhos.