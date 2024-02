Em duelo válido pela 25ª rodada da Premier League neste sábado (17), o Wolvherhampton surpreendeu Tottenham por 2 a 1 no Tottenham Hotspur Stadium graças ao show do volante João Gomes, autor dos dois gols da partida em sua melhor atuação desde quando chegou ao futebol inglês.

Son teve atuação discreta após retorno da Copa Asiática

O Tottenham apostou mais uma vez no controle da bola e tentativa de ocupação dos espaços no terço final somando mais de 70% de posse durante a partida, enquanto os Wolves adotaram estratégia de controle defensivo para disparar em velocidade nas transições ofensivas.

Mesmo com o controle da bola, a equipe londrina não estava inspirada e o capitão Heung-Min Son teve um fraco desempenho individual no ataque e principalmente na defesa, sendo facilmente deixado para trás nos contragolpes adversários. Os visitantes foram ganhando maior confiança aos poucos até a abertura do placar aos 42 minutos do primeiro tempo.

Após cobrança de escanteio de Pablo Sarabia, o brasileiro subiu mais alto do que a marcação adversária e testou firme no ângulo superando as marcações frágeis de Max Kilman e Toti, deixando os comandados de Gary O’Neil na liderança do placar antes do intervalo.

Tottenham não aproveitou momento positivo e sofreu com João Gomes

Mesmo com o impacto negativo do primeiro tempo, o Tottenham respondeu rapidamente e buscou o empate com apenas 34 segundos da etapa complementar. Dejan Kulusevski deixou Craig Dawson para trás antes de bater entre as pernas do goleiro Jose Sa com pouco ângulo.

No entanto, quando tudo indicava que os Spurs conseguiriam eventualmente achar o gol da vitória, João Gomes mais uma vez apareceu bem e deu a vitória para os Wolves em contra-ataque fatal. Pedro Neto percorreu o campo inteiro antes de deixar na medida para o brasileiro bater na saída do goleiro Vicario.

Ange Postecoglou tentou a resposta final com três alterações para deixar o setor ofensivo mais reforçado e descansado, só que não foi o suficiente para assustar o Wolverhampton, um visitante que não correu riscos de sofrer um novo empate.

Tabela

Com esta vitória, o Wolverhampton se manteve na 10ª posição da Premier League com 35 pontos, enquanto o Tottenham ficou estacionado com 47 pontos, na 5ª colocação.

Sequência

Na próxima rodada da Premier League, o Tottenham recebe o Crystal Palace (02/03, 12h), enquanto o Wolverhampton terá pela frente o Sheffield United (25/02, 10h30). Os Spurs descansarão no próximo final de semana pois o clássico contra o Chelsea foi adiado por conta da final da Copa da Liga Inglesa.