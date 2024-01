Arsenal busca voltar a vencer na Premier League após três jogos seguidos

Há três jogos sem vencer no Campeonato Inglês, o Arsenal vai em busca de recuperação neste sábado (20) contra o Crystal Palace, em duelo válido pela 21ª rodada da competição nacional, às 9h30 (horário de Brasília), no Emirates Stadium.

Na tabela de classificação da Premier League, os Gunners aparecem na quarta colocação com 40 pontos somados, incluindo 12 vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

Dessa forma, o Arsenal também pode reassumir o terceiro lugar do Campeonato Inglês, em caso de vitória sobre o Crystal Palace neste fim de semana e ultrapassando o Aston Villa, que só ficou apenas no empate contra o Everton por 0 a 0.

No entanto, o time comandado pelo técnico Mikel Arteta busca se manter na caça do líder Liverpool, que ainda entra em campo no próximo domingo (21) contra o Bournemouth fora de casa.

Diante do Arsenal também tenta retomar o caminho das vitórias para sonhar com o primeiro lugar da Premier League, após duas derrotas e um empate nos últimos jogos consecutivos.

Porém, a última vitoria dos Gunners no Campeonato Inglês, foi justamente contra o Brighton & Hove Albion por 2 a 0, pela 17ª rodada. Desde então, o clube londrino nunca mais conseguiu triunfar na competição e corre o risco de deixar o G4 nas próximas partidas.

Enquanto pela Copa da Inglaterra, o Arsenal foi eliminado para o Liverpool em casa por 2 a 0, através da terceira fase eliminatória da competição nacional.

Arsenal terá força máxima para enfrentar o Crystal Palace neste sábado

Para essa partida, o técnico Mikel Arteta deverá escalar o Arsenal com força máxima e também com a maioria de seus jogadores à disposição neste sábado contra o Crystal Palace pela Premier League.

Por outro lado, os Gunners terão que lidar com os desfalques do zagueiro Jurrien Timber, do lateral-esquerdo Oleksandr Zinchenko, do volante Thomas Partey e do meio-campista Fábio Vieira, que estão no departamento médico se recuperando de lesões e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Além deles, o Arsenal também não vai poder contar com Mohamed Elneny e Takehiro Tomiyasu, que estão servindo suas seleções para a disputa da Copa Africana de Nações e Copa da Ásia.