Há três jogos sem vencer na temporada, o Bayern de Munique agora vai em busca de recuperação neste sábado (24) contra o RB Leipzig, em confronto válido pela 23ª rodada do Campeonato Alemão, às 14h30 (horário de Brasília), na Allianz Arena.

Na tabela de classificação da Bundesliga, o clube bávaro aparece na vice-liderança com 50 pontos somados, incluindo 16 vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Para a próxima temporada, o Bayern de Munique deve fazer uma revolução no elenco em 2024/25. O ex-zagueiro Max Eberl vai assumir o posto de diretor-esportivo e com isso vai comandar um processo de reformulação.

No entanto, os bávaros consideram apenas quatro jogadores como intocáveis, como nos casos do goleiro Manuel Neuer, do meio-campista Jamal Musiala e dos atacantes Thomas Müller e Harry Kane. Mesmo assim, o clube alemão está disposto a fazer uma mudança estrutural.

Por outro lado, o lateral-esquerdo Alphonso Davies ainda não sabe se vai continuar no Bayern de Munique na próxima temporada. O defensor possui contrato até 2025 e deseja uma vigorosa valorização salarial.

Contudo, a diretoria do clube alemão não vai oferecer os números pretendidos pelo jogador. Com isso, o defensor canadense deve deixar o Gigante da Baviera e seu destino no mercado da bola é o Real Madrid.

Além de Davies, o Bayern de Munique também pode se desfazer do volante Joshua Kimmich, que vive uma situação conturbada com a comissão técnica de Thomas Tuchel.

Dessa forma, os bávaros devem trocar de comissão técnica na próxima temporada e o principal alvo da diretoria é Zinédine Zidane, ex-Real Madrid. Por sinal, houve contato recente com o treinador francês.

Mergulhado em crise, o Bayern de Munique vive uma temporada abaixo do esperado. O time foi derrotado na Supercopa da Alemanha, foi eliminado na Copa da Alemanha para o Saarbrücken, da 3. Liga, e está a oito pontos do Leverkusen na Bundesliga. No entanto, as mudanças devem ser fundamentais.

Bayern de Munique deve ter o desfalque de Upamecano contra o RB Leizpig pela Bundesliga

Diante do RB Leipzig, o técnico Thomas Tuchel terá que lidar com o desfalque do zagueiro Dayot Upamecano, que foi expulso contra o Bochum e será desfalque neste fim de semana pelo Campeonato Alemão. Além disso, o defensor também recebeu cartão vermelho na derrota para a Lazio por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Champions League.

Do mesmo modo, o Bayern de Munique não vai poder contar com Kingsley Coman, Bouna Sarr, Konrad Laimer e Noussair Mazraoui, que estão no departamento médico se recuperando de lesões.