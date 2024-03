A tarde da última sexta-feira (1º) foi de embate entre Freiburg e Bayern de Munique pela Bundesliga. Os times se enfrentaram no Euro-Park Stadium e ficaram apenas no empate por 2 a 2, com gols de Gunter e Holer para o Freiburg e Tel e Musiala para o Bayern.

A partida foi válida pela 24ª rodada da Bundesliga e colocou frente a frente duas equipes que vivem momento de busca por afirmação na tabela, apesar de estarem em zonas diferentes dela.

Um primeiro tempo fora do comum

O Bayern de Munique era amplamente favorito a vencer essa partida, porém foi surpreendentemente dominado taticamente durante toda a primeira etapa da partida.

Essa dominância se traduziu em um gol ainda nos momentos iniciais da partida, quando aos 12 minutos, Gunter finalizou com muita felicidade de fora da grande área e fez a bola encontrar o fundo da rede pelo lado esquerdo da meta de Manuel Neuer.

Ainda na primeira etapa, o Bayern reagiria, quando Mathys Tel aproveitaria uma bola espirrada de cobrança de escanteio e chutaria colocado, mandando a bola no canto superior esquerdo da meta de Atubolu (goleiro do Freiburg).

Os dois times iriam ao intervalo com a sensação de estarem medindo forças, mas havia uma clara decepção bávara por estar se deixando vulnerável diante de um adversário mais fraco tecnicamente.

Segunda etapa emocionante

A segunda etapa da partida seria marcada por uma partida mais próxima do que se esperava no pré-jogo: um Bayern dominante taticamente e um Freiburg corajoso, arrancando boas investidas ofensivas na base da força de vontade.

Foi assim que foi pautada a segunda etapa, por muita insistência bávara no ataque e um Freiburg que jogava no contragolpe. Após muitas investidas, veio enfim o gol que dava a vitória parcial aos visitantes no confronto.

Jamal Musiala executou bonita jogada partindo do canto esquerdo para dentro, invadindo a área e fazendo alguns dribles para conseguir a infiltração rápida e, assim, poder finalizar no canto direito do gol com bola colocada.

Desse momento em diante, Bayern ficaria mais confortável no jogo, enquanto o Freiburg tentaria reagir com mais força para tentar arrancar o empate.

Foi assim que, aos 86 minutos de jogo (41 minutos da segunda etapa), Lucas Holer aproveitou a sobra de um lateral cobrado em direção à grande área para executar um bonito voleio, deixando Manuel Neuer sem reação enquanto a bola encontrava o fundo das redes pelo lado esquerdo da meta bávara.

Decepção bávara

A decepção do time e dos torcedores do Bayern de Munique foi inevitável após o empate. Como dito pelo zagueiro do time, Eric Dier, em entrevista pós-jogo, fica a sensação de frustração por terem "desperdiçado" uma vitória importante na corrida pelo título alemão.

"Estivemos no controle no segundo tempo e sofremos um gol desnecessário no final. Jogamos melhor no segundo tempo e criamos chances, mas não aproveitamos. É uma pena que não tenhamos conseguido vencer hoje. Não está em nossas mãos agora. Temos que vencer todos os jogos restantes. Estamos muito decepcionados hoje porque você espera que o Bayern ganhe todos os jogos. O que está em nossas mãos agora é vencer todos os jogos e ver o que acontece. Não vamos desistir", disse o zagueiro inglês.

Como ficam os times na tabela?

Ao Bayern: o empate significa que os bávaros deixam de ir aos 56 pontos, ficando apenas nos 54 pontos conquistados em 24 partidas. Dessa forma, estão a 7 pontos do atual líder Bayer Leverkusen. Caso o Bayer vença o Colônia amanhã, essa distância se torna de 10 pontos.

Ao Freiburg: o empate os leva aos 30 pontos, os deixando a dois pontos do atual décimo colocado Heidenheim. O Heidenheim está em campo nesse momento diante do Eintracht Frankfurt e, caso vença, ultrapassa as raposas em um ponto e assume a nona colocação.

Próximos compromissos

O Bayern de Munique volta a campo na próxima terça-feira (05), diante da Lazio, pela partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, em Munique.

Na ida, Bayern venceu o time italiano em Roma por 1 a 0. Precisa apenas do empate para avançar às quartas de final.

Já o Freiburg entra em campo novamente na próxima quinta-feira (07), quando enfrentará o West Ham, da Inglaterra, pela partida de ida das oitavas de final da Liga Europa.