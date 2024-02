Nesta quarta-feira (21), o Bayern de Munique anunciou o desligamento do técnico Thomas Tuchel, que deixará o clube alemão no final da temporada, que se encerra no dia 30 de junho. A decisão foi tomada em comum acordo pelas partes, entre a diretoria e o ex-zagueiro.

Inicialmente, o vínculo do treinador alemão com o Gigante da Baviera seria até o fim da temporada seguinte, finalizada no meio de 2025.

Tuchel foi contratado pelo Bayern de Munique em março de 2023, para substituir Julian Nagelsmann e conquistou o título da Bundesliga cerca de dois meses depois, graças ao tropeço do Borussia Dortmund na última rodada.

Ao todo, o ex-treinador de Chelsea e Paris Saint-Germain, comandou o Gigante da Baviera em 44 partidas, com 31 vitórias, seis empates e 14 derrotas.

Dessa forma, o Bayern de Munique vem fazendo uma temporada abaixo do esperado, após perder a final da Supercopa da Alemanha, além de ser eliminado na Copa da Alemanha para o modesto Saarbrücken, que disputa a terceira divisão, piorou ainda mais o clima.

Com três derrotas consecutivas na temporada e vivendo grande crise dentro e fora de campo, o Bayern de Munique decidiu por interromper o trabalho do técnico Thomas Tuchel, após pressão da torcida nos últimos jogos.

Durante esse período, o clube bávaro foi superado para o Bayer Leverkusen e Bochum pela Bundesliga e para a Lazio no confronto de ida das oitavas de final da Champions League.

Na tabela de classificação do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique segue na vice-liderança com 50 pontos somados e oito atrás do próprio Leverkusen, que lidera a competição, com 58.

A parceria entre FC Bayern e Thomas Tuchel terminará em 30 de junho de 2024. pic.twitter.com/95gGivjuqa — FC Bayern Brasil (@FCBayernBR) February 21, 2024

Bayern de Munique se prepara para enfrentar o RB Leipzig neste sábado pela Bundesliga

Para se manter na caça do Bayer Leverkusen, o Bayern de Munique retorna a campo para mais um desafio no Campeonato Alemão e dessa vez para enfrentar o RB Leipzig neste sábado (24), através da 23ª rodada, às 14h30 (horário de Brasília), na Allianz Arena.

Diante do Leipzig, o técnico Thomas Tuchel terá que lidar com os desfalques do zagueiro Noussair Mazraoui, do lateral-direito Bouna Sarr, do meio-campista Konrad Laimer e do atacante Kingsley Coman, que estão entregues ao departamento médico e ficam de fora da partida deste sábado.

Além deles, o Bayern de Munique também não vai poder contar com Dayot Upamecano, que cumpre suspensão automática, após ser expulso no último fim de semana, na derrota para o Bochum por 3 a 2 , na última rodada do Campeonato Alemão.