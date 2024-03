Nesta sexta-feira (1º), o Bayern de Munique retorna a campo para mais um desafio no Campeonato Alemão 2023/24 e dessa vez para enfrentar o Freiburg fora de casa, em duelo válido pela abertura da 24ª rodada, às 16h30 (horário de Brasília), no Europa-Park Stadion.

Na tabela de classificação da Bundesliga, o clube bávaro se mantém na vice-liderança com 53 pontos conquistados, num total de 17 vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Dessa forma, o Bayern de Munique precisa do resultado positivo para sonhar com o título do Campeonato Alemão e se manter na caça do Bayer Leverkusen, que lidera a competição com oito de vantagem sobre o rival.

Por outro lado, o Freiburg aparece na nona colocação da Bundesliga com 29 pontos somados, incluindo oito vitórias, cinco empates e dez derrotas.

No entanto, o time da Floresta Negra também busca a vitória diante de seus torcedores em casa para tentar se classificar as competições europeias da próxima temporada.

Como chega o Freiburg

Após seis jogos sem vitória na Bundesliga, o Freiburg vai em busca de recuperação para sonhar com uma vaga na Conference League, que atualmente é ocupada pelo Eintracht Frankfurt.

Em contrapartida, o último triunfo dos brasileiros da Brisgóvia no Campeonato Alemão, foi justamente para o Hoffenheim por 3 a 2, no dia 20 de janeiro.

Para esse confronto, o técnico Christian Streich terá que lidar com as ausências de Daniel-Kofi Kyereh, Philipp Lienhart e Kenneth Schmidt, que seguem machucados e sem previsão de retorno aos gramados.

Como chega o Bayern de Munique

Após duas derrotas consecutivas, o Bayern de Munique retomou o caminho das vitórias contra o RB Leipzig por 2 a 1, com dois gols do atacante Harry Kane e para manter as esperanças de título.

Além disso, o time bávaro anunciou que não vai continuar com o técnico Thomas Tuchel após o final do primeiro semestre, devido a uma temporada turbulenta, ao ser eliminado na Copa da Alemanha para o Saarbrücken, clube que disputa a terceira divisão.

Diante do Freiburg, o Bayern de Munique terá que lidar com os desfalques do goleiro Daniel Peretz, dos laterais Bouna Sarr e Sacha Boey, dos zagueiros Noussair Mazraoui e Tarek Buchmann, do volante Noel Aséko e do atacante Kingsley Coman, que estão entregues ao departamento médico.

Além deles, os Die Roten também não vão poder contar com o defensor neerlandês Matthijs de Ligt, que cumpre suspensão automática pelo acúmulo de cartões amarelos nos últimos jogos.

Prováveis escalações

Freiburg: Atubolu; Sildillia, Ginter, Gulde e Günter; Eggestein e Röhl; Dōan, Höler e Grifo; Gregoritsch. Técnico: Christian Streich

Bayern de Munique: Neuer; Kimmich, Dier, Kim e Raphaël Guerreiro; Pavlović e Goretzka; Müller, Musiala e Sané; Kane. Técnico: Thomas Tuchel