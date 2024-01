Nessa manhã deste sábado (27), o Bayern de Munique continuava a caçada ao líder Bayer Leverkusen e enfrentou o time do Augsburg na WWK Arena. Com gols de Pavlovic, Davies e Harry Kane, os bávaros venceram o jogo por 3 a 2 e agora restava secar o invicto líder da Bundesliga para diminuir a distância. O centroavante Demitrovic foi o autor dos gols do time mandante.

Vantagem bávara

A etapa inicial começou com o time da casa tendo a primeira chance da partida com Demitrovic. O chute, porém, foi fácil para a defesa de Neuer. Quem controlava as ações do confronto era o Augsburg, com posse de bola e boas chegadas. Aos quatro minutos, a primeira polêmica do jogo. Lançamento pro campo de ataque e o zagueirão De Ligt colocou a mão na bola e o juiz marcou pênalti. Contudo o VAR analisou o lance e detectou que o toque na verdade foi fora da área.

Pouco tempo depois, Rexhbecaj abriu o placar com um chute de perna esquerda e o bandeirinha anulou o gol na hora que foi confirmado pelo VAR posteriormente. Apesar do amplo domínio do Augsburg e controle total do jogo quem saiu na frente foi o Bayern de Munique. Cruzamento para área na cobrança de escanteio e após bate e rebate, a bola sobrou para Pavlovic que girou batendo e inaugurou o marcador. Mais uma polêmica no lance, na hora da cabeçada de Dier, o camisa 45 estava impedido. Todavia, o jogador do time mandante tentou tirar e isso anula o impedimento. Gol legal.

No lance do gol dos Bávaros, Kingsley Coman acabou se machucando e quem entrou no lugar dele foi o garoto Mathy Tel. Após o tento dos vermelhos, o duelo ficou mais lento e com poucas oportunidades. Apenas aos 45 minutos apareceu uma chance para o artilheiro Harry Kane que tirou tinta da trave. Ainda deu tempo de Alphonso Davies receber de Goretzka, cortar para dentro e de direita ampliar a vantagem bávara.

Manutenção da vitória

O segundo tempo foi bem parecido com o começo do primeiro. Augsburg indo para cima do Bayern e dominando o jogo. Tanto que com seis minutos, o lateral Mbabu cruzou na medida para o centroavante Demitrovic testar firme e com perfeição para tirar do alcance de Neuer e diminuir o placar.

O Fuggerstädter (apelido do Augsburg que não há tradução para português, mas tem relação com a região da Baviera), ainda teve uma chance de empatar o jogo com uma bomba de fora da área com Jensen, a bola passou perto demais. O que não pode é deixar o Furacão Kane livre. Trama armada entre Sané e Musiala, a bola sobrou para Kane que sem goleiro marcou seu 23º gol no campeonato. O gol tinha sido anulado em campo, porém após revisão no monitor do VAR, a arbitragem detectou que a bola veio do zagueiro do Augsburg e por isso o gol foi legal.

Com o terceiro gol do Bayern, a partida voltou a ficar naquele marasmo de poucas chances e toque de bola dos bávaros no campo de defesa. Augsburg não tinha mais forças para buscar o resultado mesmo com o treinador Jess Thorup usando o banco. Um reflexo do que foi o jogo aconteceu aos 35 minutos. Na cobrança de falta do time da casa, a zaga vermelha afastou e puxou contra-ataque com Sane. Ele deu um bolão para Mathys Tel que invadiu a área e bateu na trave, quase marcando o quarto da equipe.

Na reta final do jogo, Manuel Neuer foi tentar tirar a bola de soco e acabou acertando o jogador do Augsburg. Muita reclamação dos jogadores e o árbitro foi conferir o lance no monitor após chamado do VAR. Depois da análise, o pênalti foi assinalado. Sven Michel foi para a cobrança e parou na grande defesa da lenda Manuel Neuer.

Não satisfeito com a defesa do goleiro, o Bayern de Munique ainda cometeu mais uma penalidade máxima com Thomas Müller. Dessa vez o artilheiro Demitrovic foi para a cobrança e converteu. Bola para um lado e goleiro para o outro.

Classificação e sequência

Com a vitória, os bávaros se mantém na segunda colocação e diminuiu a vantagem do Leverkusen para apenas um ponto, que ainda joga na rodada. Já o Augsburg caíram para 14º posição e poderia cair ainda mais dependendo dos resultados de Borussia Monchengladbach e Bochum.

O Bayern de Munique volta a campo sábado que vem (3) e recebe na Allianz Arena o Borussia Mönchengladbach. No mesmo dia, o Augsburg jogará contra o Bochum fora de casa.