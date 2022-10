Tottenham empata contra Sporting e adia classificação na Champions League

O Tottenham sofreu para empatar por 1 a 1 contra Sporting, no Tottenham Hotspur Stadium e ainda permanece sem a passagem nas oitavas da Champions League. Enquanto os Leões estacionam na vice-liderança e também decidem se dão adeus ou não, na última rodada. Em um jogo equilibrado, Marcos Edwards colocou os Leões na frente e na etapa final, Bentancur deixou tudo igual. O artilheiro Harry Kane ainda fez o gol da virada nos acréscimos, mas o árbitro apontou impedimento.

Edwards abre o placar

A partida começou muito parelha onde empurrado pela sua torcida os Spurs tentava comandar as ações e buscava criar conclusões. Enquanto o Sporting montou uma parede defensiva e anulava os ataques ingleses, com tudo isso tivemos poucas emoções neste início.

Todavia aos 22, Edwards resolveu tirar o zero do placar após um linda jogada. O camisa 10 pegou no meio, passou de dois e de fora da área mandou um míssil rasteiro e cruzado com a perna esquerda, a bola entrou no canto e abriu o marcador: 1 a 0.

O tempo foi passando e apenas tivemos um gol na parte final em que Coates colocou dentro da rede, mas o árbitro anulou logo após a conclusão do lance, já que o atacante colocou a mão na bola, então a primeira etapa terminou mesmo com a vantagem dos visitantes .

Bentancour salva os Spurs que ainda tem um gol anulado no final

Parece que a parada do intervalo fez bem ao Tottenham já que iniciou a primeira etapa disposto a empatar o confronto. Por volta dos 10 minutos, Eric Dier pegou a sobra e bateu forte, o goleiro Adan espalmou e no rebote Bentancur carimbou a defesa que afastou o perigo. O time inglês seguia pressionando os portugueses e aos 24 mais uma vez Adan salvou. O meia Doherty recebeu na grande área e fuzilou, o goleiro defendeu e tirou a bola do local. Na jogada seguinte, Eric Dier tentou de cabeça, só que tocou na rede por cima.

A partir dos 30, o Sporting finalmente encontrou um contra ataque e em dois lances, Nazinho desperdiçou. Primeiramente o atacante recebeu sozinho e arriscou colocado, Lloris salvou. No escanteio, Pedro Porro bateu firme, o goleiro inglês defendeu e na sobra o Nazinho com o arqueiro caído, mandou para a linha de fundo. No entanto, sempre existe aquela máxima de quem não faz leva e minutos depois a equipe portuguesa foi castigada. Em escanteio pela direita, Bentancur subiu mais que todo mundo e com o Adan saindo mal, só escorou de cabeça e empatou o confronto.



A reta final foi um verdadeiro abafa da equipe inglesa e aos 45, Eric Dier perdeu uma chance de ouro. Lenglet cruzou na medida para o zagueiro e ele cabeceou raspando o poste direito. Entretanto no minuto final, aconteceu a maior polêmica do confronto. Em lançamento na área, Emerson Royal ajeitou de cabeça em direção ao Harry Kane que colocou dentro da baliza, porém o arbitro analisou o lance no VAR e verificou impedimento, diante disso anulando o gol da vitória. Portanto o placar se manteve igual e com isso prorrogou a classificação dos Spurs.

Sequência

Agora as emoções da Champions retornam já na próxima semana e o Grupo D terá a sua definição na terça-feira (1). Na liderança isolada, o Tottenham só precisa de um empate diante do Olympique de Marselha, fora de casa, para garantir a próxima fase. Enquanto o Sporting permanece na segunda colocação e encara o Eintracht Frankfurt, na Alemanha, em um confronto direto pela classificação, também precisando apenas da igualdade.