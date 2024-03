Em mais um dia de domingo (3) frustrante, o Manchester United foi derrotado pelo Manchester City, por 3 a 1, de virada, pela Premier League, no Etihad Stadium. Após a derrota no dérbi de Manchester, Erik Ten Hag, técnico do Red Devils, pontuou como meta o quinto lugar da Premier League, que esta temporada ainda poderá dar acesso à Liga dos Campeões.

"Pode ser uma vantagem o facto de o quinto lugar também poder dar um lugar na Liga dos Campeões, por isso temos de ir em frente e ganhar os nossos jogos", explicou.

O técnico também falou sobre a partida e deixa claro que o City é a melhor equipe do mundo.

"O futebol não se resume à posse de bola. É claro que é preciso ter a bola para marcar um gol, mas nos primeiros 20 minutos tivemos mais oportunidades e defendemos brilhantemente com a posse de bola. Nos momentos decisivos não tivemos a bola do nosso lado. Mas estivemos muito perto de ganhar ou, pelo menos, de conseguir um ponto. Abismo entre as duas equipas? Não, acho que não. De maneira nenhuma. Vê-se que temos muitos problemas com lesões e mesmo assim tivemos uma oportunidade. Não é assim tão grande e quando tivermos toda a gente a bordo podemos ser competitivos. Mas o City é, neste momento, a melhor equipe do mundo. Não se esqueçam disso."

Com 44 pontos, o elenco de Erik ten Hag está no 6º lugar e, mais uma vez, deve ficar fora até mesmo da Uefa Europa League. No sábado (9), o Manchester United recebe o Everton, às 9h30, em Old Trafford.