A diretoria do Manchester United segue trabalhando visando a reta final da temporada e a próxima. Sendo assim, nomes de possíveis treinadores são ventilados no clube, enquanto Erik ten Hag sofre com pressão e inúmeras lesões para a sequência dos torneios.

A principal notícia do dia envolve o nome de Zinedine Zidane. Isso porque o ex-técnico do Real Madrid é alvo de Jim Ratcliffe, segundo @Sebastien Denis. Portanto, o novo proprietário dos Diabos Vermelhos enxerga a situação como difícil.

Zidane tem 51 anos e está desempregado desde 2021, quando deixou o Real Madrid. Contudo, o técnico optou por não trabalhar nesse período, durante o qual recebeu propostas de outros times, como a do Paris Saint-Germain.

Contudo, indo na contramão, Fabrizio Romano informou que Jim Ratcliffe e a INEOS não estão conversando com outro treinador neste momento. Sendo assim, existe uma alta possibilidade de Erik ten Hag permanecer no cargo ao término da temporada.

LESÕES E MAIS LESÕES

Após Luke Shaw e Hojlund, Erik ten Hag ganhou mais dores de cabeça para o jogo contra o Nottingham Forest nesta quarta-feira (28). Isso porque, Maguire também está fora do duelo, além de Varane e Bruno Fernandes terem se tornado dúvidas.

Dessa forma, para o jogo contra o Nottingham Forest, pela FA Cup, Erik ten Hag não poderá contar com oito atletas: Lisandro Martínez, Maguire, Wan-Bissaka, Luke Shaw, Malacia, Mason Mount, Hojlund e Martial. Caso Varane e Bruno Fernandes sejam confirmados, a lista aumentará para 10.

MUITAS SAÍDAS

O Manchester United pretende ter um verão agitado. Segundo Fabrizio Romano , muitos jogadores podem deixar o clube na primeira janela comandada por Jim Ratcliffe.

Sendo assim, o goleiro Bayindir, que chegou na última janela de verão, está insatisfeito. Isso porque, o arqueiro tem apenas um jogo disputado, no qual atuou os 90 minutos contra o Newport, pela FA Cup.

PRÓXIMO JOGO

O Manchester United agora foca na FA Cup. Os Diabos Vermelhos viajam para encarar o Nottingham Forest nesta quarta-feira (28), às 16h45 (horário de Brasília). O Star+ transmite no Brasil, enquanto o Sport TV 3 faz a cobertura em Portugal.