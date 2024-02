Após derrota por 1 a 0 para a Internazionale no jogo de ida das oitavas de final da Champions League, o Atlético de Madrid agora muda seu foco no Campeonato Espanhol e o desafio dessa vez será contra o Almería neste sábado (24), pela 26ª rodada, às 17h (horário de Brasília), no Power Horse Stadium.

Na tabela de classificação de LaLiga, os colchoneros aparecem na quarta colocação com 51 pontos somados em 25 partidas disputadas até o momento.

Diante do Almería, o Atlético de Madrid terá que lidar com o desfalque do atacante Antoine Griezmann, que sofreu uma lesão no tornozelo direito e deve ficar de fora dos próximos jogos decisivos.

O centroavante francês precisou ser substituído pelo argentino Ángel Correa na reta final do segundo tempo na partida contra a Internazionale pela Champions, após sofrer um pisão.

Segundo a imprensa espanhola, Griezmann também é dúvida para enfrentar o Athletic Bilbao, no dia 29 de fevereiro, pelo confronto de volta da semifinal da Copa do Rei, onde os colchoneros precisam reverter a derrota por 1 a 0 no Wanda Metropolitano.

No entanto, os médicos do Atlético de Madrid correm contra o tempo para recuperar o atacante para o segundo jogo das oitavas de final da Champions League, que acontece no dia 13 de março, na Espanha.

Dessa forma, os comandados de Diego Simeone precisam de dois gols de diferença para avançar às quartas de final do principal torneio de clubes da UEFA, após perder o confronto de ida por 1 a 0, no Giuseppe Meazza, em Milão.

Em seu comunicado, o Atlético de Madrid anunciou que o grau da torção do atacante é "moderado" e não deu o tempo de recuperação, mas o prazo para este tipo de contusão costuma ser de pelo menos duas semanas.

Nesta atual temporada, Griezmann é o principal jogador do Atlético de Madrid, com 18 gols e sete assistências em 36 jogos, incluindo LaLiga, Champions League e Copa do Rei.

Atlético de Madrid deve ter força máxima para enfrentar o Almería neste fim de semana

Para essa partida, o técnico Diego Simeone deverá escalar o Atlético de Madrid com força máxima e também com a maioria de seus jogadores à disposição pelo Campeonato Espanhol.

Além de Griezmann, os colchoneros também não vão poder contar com Thomas Lemar, César Azpilicueta e Marcos Paulo, que seguem no departamento médico se recuperando de lesões e ficam de fora do duelo contra o Almería neste sábado.