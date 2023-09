Ex-Vasco e São Paulo, Pedro Lucas irá estrear no Campeonato da SuperLiga 2, na Grécia

O zagueiro Pedro Lucas, de 21 anos, iniciou a carreira nas categorias de base do Sport Club Recife, até encaminhar sua ida ao São Paulo. Após uma temporada no Tricolor Paulista, o jogador acertou com o Vasco da Gama por empréstimo. Logo depois, também acabou sendo negociado.

Diante disso, na última semana, o jogador acertou sua ida ao Makedonikos Neapolis, da Grécia, para disputar a SuperLiga 2, que terá o retorno neste sábado (23). O defensor, por sua vez, irá realizar sua estreia no Campeonato Grego representando as cores do clube. Neste cenário, Pedro revelou a expectativa de entrar em campo e ter a oportunidade de atuar em solo Europeu. Veja:

“A expectativa é a melhor possível. É um sonho de criança atuar no futebol europeu. Uma sensação única. Cheguei aqui há uma semana, mas fui bem recebido por todos do clube e, especialmente, pelo grupo que vou trabalhar daqui por diante. Posso dizer que, sim, estou bastante feliz com esta nova oportunidade na minha vida”, afirmou o jovem.

Além da expectativa, o jogador revelou como tem sido ainda os poucos dias presente na Grécia. Para ele, a primeira impressão é que o povo é bem receptivo e acredita que pode se adaptar rápido ao país e, principalmente, ao futebol. Confira:

“O povo aqui é bastante receptivo, nas primeiras semanas me receberam muito bem e estou me adaptando aos poucos. Ainda estou enfrentando dificuldades com o idioma, mas é dar tempo ao tempo até me adaptar 100% a isso. Por outro lado, dentro das quatros linhas, ainda é cedo para dizer, mas vou trabalhar bastante para receber oportunidades na equipe para conseguir performar meu futebol e ajudar meus companheiros com as vitórias, conquistas e objetivos”, finalizou o zagueiro.

O Makedonikos irá enfrentar o Iraklis, neste sábado (23), pela Super League 2, no estádio Makeaonikoy, às 10h no horário de Brasília, e às 16h no horário local.