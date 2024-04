Após derrotar o Empoli por 2 a 0 neste meio de semana, a Internazionale terá mais um desafio importante na luta pelo título do Scudetto e dessa vez para enfrentar a Udinese nesta segunda-feira (8), às 15h45 (horário de Brasília), pela encerramento da 31ª rodada do Calcio, no Estádio Friuli.

Na tabela de classificação do Campeonato Italiano, os Nerazzurris seguem isolados na liderança com 79 pontos somados, incluindo 25 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota.

Para a próxima temporada, a Internazionale deve confirmar a permanência do lateral-esquerdo Carlos Augusto, que será comprado pelo clube nerazzurro em definitivo, com sete rodadas para o fim da competição nacional.

De acordo com a imprensa italiana, os Nerazzurris vão desembolsar cerca de 7,5 milhões de euros pelo defensor brasileiro de 24 anos (R$ 41 milhões na cotação atual) no mercado da bola.

Nesse momento, Carlos Augusto está emprestado pelo Monza à Internazionale desde o ano passado e o clube vai ter que comprar o jogador, após conseguir sua classificação para a próxima edição da Champions League.

Assim, o Monza vai lucrar 3,5 milhões de euros com o lateral-esquerdo dos quais 2,1 milhões de euros (aproximadamente R$ 11,5 milhões) serão repassados ao Corinthians, clube que revelou o atleta.

No entanto, o Timão também teriam direito a 60% da diferença, valor que estaria na casa dos 8 milhões de euros, um retorno financeiro considerável para o clube brasileiro.

Com a camisa da Internazionale, o Carlos Augusto disputou 38 jogos oficiais nesta atual temporada sob o comando de Simone Inzaghi, com um apenas gol marcado e três assistências distribuidas.

Internazionale aposta nos gols de Lautaro Martínez para se apróximar do título do Scudetto

Para se aproximar do título do Scudetto, a Internazionale aposta muito na boa fase do atacante Lautaro Martínez, que é o artilheiro isolado do Campeonato Italiano com 23 gols marcados e oito mais que Dušan Vlahović, da Juventus, que aparece logo atrás com 15.

Por outro lado, o técnico Simone Inzaghi terá que lidar com apenas dois desfalques, como nos casos do zagueiro Stefan De Vrij e do meio-campista Juan Cuadrado, que ainda estão entregues ao departamento médico e ficam de fora da partida contra a Udinese nesta segunda-feira.