Neste domingo (18), o Milan manteve sua boa fase no Campeonato Italiano 2023/24, ao derrotar o Hellas Verona fora de casa pelo placar de 3 a 1, através da 29ª rodada do Calcio, no Estádio Marcantonio Bentegodi.

Com o resultado, os Rossoneros se mantém firmes na vice-liderança da Série A nos 62 pontos somados, incluindo 19 vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

Dessa forma, o Milan também se manteve na caça da líder Internazionale, que tropeçou nesta rodada, ao ficar no empate contra o Napoli por 1 a 1, no Giuseppe Meazza.

Nesse momento, a diferença para os rivais de Milão na tabela de classificação da Série A é apenas de 14 pontos, entre o primeiro e o segundo colocado, respectivamente.

No entanto, o Milan também mantém o sonho vivo de levantar o troféu do Calcio ainda nesta temporada, com oito jogos restantes para o fim do Campeonato Italiano.

Para conseguir esse objetivo, o time comandado pelo técnico Stefano Pioli precisa vencer seus últimos jogos no Campeonato Italiano e torcer por tropeços da arquirrival Internazionale, sua principal concorrente na luta pelo título do Scudetto.

Além disso, o Milan também conseguiu se classificar para a próxima fase de Europa League, ao despachar o Slavia Praga por 3 a 1 no jogo de volta das oitavas de final, após levar a melhor no confronto de ida por 4 a 2, no San Siro.

Pelo torneio da UEFA, os Rossoneros vão enfrentar a Roma nas quartas de final, a primeira partida entre as duas equipes, acontece em Milão no dia 11 de abril, enquanto o duelo de volta tem data marcada para o dia 18 do mesmo mês, no Estádio Olímpico.

Milan retorna a campo para enfrentar a Fiorentina no dia 30 de março pelo Campeonato Italiano após a Data Fifa

Embalado por cinco vitórias seguidas em todas as competições, o Milan retorna a campo para mais um desafio na temporada e dessa vez para enfrentar a Fiorentina fora de casa, no dia 30 de março, às 16h45 (horário de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Artemio Franchi.

Diante da Viola, o técnico Stefano Pioli também deverá escalar os Rossoneros com força máxima e também com a maioria de seus jogadores titulares à disposição pelo Scudetto, após a Data Fifa.