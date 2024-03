Na última segunda-feira (4), a Internazionale manteve sua boa fase pelo Campeonato Italiano 2023/24, ao derrotar o Genoa pelo placar de 2 a 1, pelo encerramento da 27ª rodada do Calcio, no Giuseppe Meazza.

Com o resultado, os Nerazzurris se mantém firmes na liderança da Serie A nos 61 pontos somados, incluindo 19 vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

Dessa forma, a Internazionale também manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Italiano em 2024, com nove triunfos consecutivos nos últimos jogos e fica muito perto de conquistar o 20º do Scudetto em sua história, com 11 rodadas para o fim da competição.

Por outro lado, a Juventus, que aparece na vice-liderança com 57 pontos, sofreu sua terceira derrota em um mês no último fim de semana, ao ser superada para o Napoli fora de casa por 2 a 1 no Estádio Diego Armando Maradona.



Logo atrás, aparece o arquirrival Milan, que ocupa a terceira colocação com 56 pontos, e o surpreendente Bologna, que fecha a zona de classificação para Champions League, em quarto lugar com 51 e é o próximo adversário da Internazionale no Campeonato Italiano.

No entanto, a última derrota dos Nerazzurris no Calcio, foi justamente para o Sassuolo por 2 a 1, no dia 27 de setembro do ano passado, através da sexta rodada.

A partir daí, o time comandado pelo técnico Simone Inzaghi nunca mais perdeu no Campeonato Italiano e segue cada vez mais próximo de conquistar o Scudetto, que não vem desde a temporada 2020/21, onde quebrou com a hegemonia da Juventus.

Além disso, a Internazionale também possui o melhor ataque geral entre as 20 equipes que disputam a Serie A, com 69 gols marcados em 27 partidas disputadas.

O artilheiro dos Nerazzuris no Campeonato Italiano, é o atacante Lautaro Martínez, que é o goleador máximo da competição com 23 bolas nas redes e oito a mais que Dušan Vlahović, da Juventus, que aparece logo em seguida com 15.

Internazionale deve ter força máxima para enfrentar o Bologna no próximo sábado pelo Calcio

Diante do Bologna, o técnico Simone Inzaghi deverá escalar a Internazionale com força máxima e também com a maioria de seus jogadores titulares à disposição neste sábado (9), às 14h (horário de Brasília), pela 28ª rodada do Calcio, no Estádio Renato Dall'Ara.

Em contrapartida, os Nerazzuris não vão poder contar com Hakan Çalhanoğlu, Stefano Sensi e Juan Cuadrado, que estão entregues ao departamento médico.

Antes do duelo contra o Bologna, a Internazionale terá pela frente o Atlético de Madrid na próxima terça-feira (12), no jogo de volta das oitavas de final da Champions e precisam do empate para avançar a próxima fase, após vencer na ida por 1 a 0.