Após ficar no empate por 1 a 1 contra o West Ham na última terça-feira, o Tottenham entra em campo novamente pela Premier League e dessa vez para enfrentar o Nottingham Forest neste domingo (7), às 14h (horário de Brasília), pelo encerramento da 32ª rodada, no Tottenham Hotspur Stadium.

Na tabela de classificação do Campeonato Inglês, os Spurs ocupam a quinta colocação com 57 pontos somados, incluindo 17 vítórias, seis empates e sete derrotas.

Para essa partida, o Tottenham terá que lidar com o desfalque do atacante Richarlison, que será poupado para o duelo contra o Nottingham Forest, devido a uma leve dor no joelho na última partida da Premier League, diante do West Ham.

No começo de março, o técnico Ange Postecoglou havia revelado que Richarlison desfalcaria os Spurs por cerca de três semanas, devido a esse problema no pró joelho.

Apesar disso, o camisa 9 do Tottenham também foi convocado para a Seleção Brasileira para os amistosos contra Inglaterra e Espanha, mas o atacante não jogou um minuto sequer com a camisa da Canarinho, na estreia do técnico Dorival Júnior.

Recuperado, Richarlison voltou a atuar pelos Spurs no jogo contra o West Ham, na última terça-feira, mas o jogador só entrou em campo aos 36 minutos do segundo tempo.

Dessa forma, o atacante só esteve por pouco tempo no gramado, devido a dores no joelho, após o apito final na última rodada do Campeonato Inglês.

Após se destacar pelo Everton, Richarlison teve um início ruim no Tottenham, mas depois se tornou um dos grandes destaques do clube londrino nesta temporada e com isso o jogador pode ficar à disposição da comissão técnica para o duelo contra o Newcastle.

Tottenham aposta nos gols de Son contra o Nottingham Forest neste fim de semana pela Premier League

Para essa partida, o técnico Ange Postecoglou aposta muito na boa fase do atacante Son Heung-min, que é o artiheiro isolado dos Spurs da Premier League com 15 gols marcados, ao lado de Alexander Isak, do Newcastle e Jarrod Bowen, do West Ham.

Além de Richarlison, o Tottenham também não vai poder contar com o goleiro Fraser Forster, o meio-campista Ryan Sessegnon e o atacante Manor Solomon, que ainda estão se recuperando de lesões no departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.