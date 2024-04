Histórico! Atalanta atropela Liverpool em pleno Anfield e fica a um passo da semi-final

Liverpool e Atalanta se enfrentaram nesta quinta (11) pela primeira partida das quartas de final da Europa League. Os italianos venceram bem pelo placar de 3 a 0 em pleno Anfield Road, e largaram com uma grande vantagem na disputa por uma vaga na semi. Os gols foram do volante Pasalic e duas vezes pelo camisa 90, Scamacca.

EQUILÍBRIO COM VANTAGEM ITALIANA

A primeira etapa começou com ambas as equipes buscando chances no ataque. A primeira veio por parte dos italianos, aos dois minutos. Após corte errado de Van Dijk dentro da área, a bola sobrou para Pasalic que ficou cara a cara com o goleiro Kelleher e finalizou forte, obrigando o goleiro a fazer um milagre logo no começo da partida. A resposta dos Reds veio em seguida, aos 3 minutos, onde, após um contra-ataque, Darwin Núñez recebeu pelo lado esquerdo e bateu cruzado, exigindo uma bela ponte do goleiro Musso.

Ao decorrer da etapa, o Liverpool manteve uma maior posse de bola e consequentemente mais chances ao ataque, porém não conseguia converter as mesmas em bola na rede, chegando com perigo, em chances como a de Núñez aos 14, onde o uruguaio saiu cara a cara com o goleiro Musso, mas bateu para fora. E também no belo chute colocado de Elliot aos 25 minutos, onde a bola acertou caprichosamente a trave da equipe italiana.

A Atalanta conseguiu segurar a pressão ao longo de toda a etapa, e no final buscou mais o campo de ataque, conseguindo chegar, aos 37, em seu primeiro gol na partida. Após cruzamento rasteiro de Zappacosta pelo lado direito, Scamacca recebeu livre dentro da área e finalizou na medida para contar com a falha de Kelleher e abrir o placar na Inglaterra.

O gol trouxe confiança para os italianos, que começaram a pressionar cada vez mais a saída de bola dos Reds. A Atalanta chegou a ter uma chance aos 45 com o camisa 7, Koopmeiners, porém o mesmo bateu em cima de Kelleher e desperdiçou a chance de ampliar, levando a pequena vantagem ao intervalo.

ATALANTA OPORTUNISTA E CEIFADORA

O Liverpool voltou com mudanças para a segunda etapa e deixou de apostar no time misto que iniciou a partida. Kloop apostou na entrada de Robertson e Szoboslai, além de colocar na partida o craque Mohamed Salah, porém mesmo assim a equipe não conseguia acertar a meta italiana. A primeira chance foi aos seis minutos, na cabeçada perigosa de Van Dijk após cobrança de escanteio, porém a mesma só passou por cima do gol. Aos 9, a equipe inglesa voltou ao ataque, dessa vez com Salah. O atacante recebeu de Gakpo e finalizou duas vezes, a primeira em cima da defesa e a segunda no gol de Musso, obrigando o goleiro argentino a se esticar todo e evitar o empate.

A Atalanta, por mais que sofresse lances perigosos em sua zona defensiva, não deixava de pressionar a equipe inglesa e aproveitou as chances que teve. A primeira com maior perigo foi aos 14 minutos, e que logo foi convertida em bola na rede. Após belo cruzamento de De Ketelaere pela direita, Scamacca apareceu novamente livre dentro da área e finalizou bem no canto direito de Kelleher, sem chances para a defesa do irlandês, e marcando assim o seu segundo gol na partida para aumentar a vantagem da equipe de Bergamo.

O Liverpool sentiu o segundo gol e deixou de armar seus ataques com calma, como havia feito na primeira etapa. A equipe inglesa passou a correr não somente contra o resultado, como também contra o relógio, desperdiçando inúmeras finalizações. Os Reds até chegaram a diminuir o placar aos 33 com Salah, porém o atacante estava um pouco à frente da marcação, sendo sinalizado assim o impedimento.

Com a vantagem de dois gols no placar, a Atalanta passou a jogar em favor de contra-ataques, sem expor muito de seu campo para a equipe inglesa e também sem muitas ações ofensivas. Porém, foi em um desses contra-ataques, muito bem aproveitado pelos italianos, que saiu o terceiro gol da equipe. Após erro na saída de bola de Szoboslai, Scamacca recuperou e serviu o meia brasileiro Ederson, que saiu cara a cara com o goleiro. O meia finalizou forte e obrigou Kelleher a fazer uma bela defesa, porém o mesmo não contava com Pasalic que pegou o rebote e finalizou para o fundo das redes, dando números finais à partida e decretando o passeio em Anfield Road.

PRÓXIMO JOGO

As equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta (18), pela segunda partida das quartas de final. O jogo agora será realizado na casa da Atalanta, que joga podendo perder de até dois gols de diferença para se classificar. Já o Liverpool precisa tirar a diferença do agregado e vencer por mais de três gols caso queira avançar à próxima fase.