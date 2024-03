Nesta quinta-feira (14), o Liverpool busca manter sua boa fase na temporada e novamente para enfrentar o Sparta Praga pelo duelo de volta das oitavas de final da Europa League, às 17h (horário de Brasília), no Anfield Road.

Para chegar às quartas de final do torneio da UEFA, os Reds jogam pelo menos por um empate ou podem até perder por até três gols de diferença que asseguram a classificação.

No jogo de ida entre as duas equipes, o Liverpool levou a melhor sobre o Sparta Praga e goleou o adversário fora de casa por 5 a 1, com gols de Alexis Mac Allister, Darwin Núñez (2x), Luis Díaz e Dominik Szoboszlai.

Diante do Slavia Praga, os Reds também chegam bastante embalados para o confronto de volta das oitavas de final, vindo de oito jogos seguidos sem derrota na temporada.

Durante esse período, o time comandado pelo técnico Jürgen Klopp conquistou sete vitórias e apenas um empate contra o Manchester City, por 1 a 1, somando todas as competições, incluindo Premier League, Copa da Inglaterra, Carabao Cup e Europa League.

Em contrapartida, a última derrota dos Reds, foi justamente para o líder Arsenal por 3 a 1 fora de casa, em confronto válido pela 23ª rodada do Campeonato Inglês, no dia 4 de fevereiro.

Pelo torneio da UEFA, os Reds terminaram a fase de grupos na liderança com quatro vitórias e apenas duas derrotas em seis jogos disputados pelo Grupo E, somando 12 pontos.

Com esse retrospecto, o Liverpool avançou diretamente para as oitavas de final da Europa League, ao ficar em primeiro lugar na chave, sem precisar disputar os playoffs.

Na tabela de classificação do Campeonato Inglês, os Reds aparecem na vice-liderança com 64 pontos somados, mesma pontuação do Arsenal, que lidera a competição pelo número de gols marcados nos últimos jogos em relação ao rival.

Liverpool terá vários desfalques contra o Sparta Praga pelo jogo de volta das oitavas da Europa League

Para essa partida, o Liverpool terá que lidar com os desfalques de Joel Matip, Ben Doak, Diogo Jota, Trent Alexander-Arnold, Thiago Alcantara, Curtis Jones, Alisson Becker, Stefan Bajcetic e Ryan Gravenberch, que ainda estão entregues ao departamento médico.

Por outro lado, o técnico Jürgen Klopp tambem pode poupar alguns titulares, de olho na acirrada briga pelo título da Premier League, ao lado de Arsenal e Manchester City.

Provável escalação do Liverpool

Kelleher; Bradley, Jarell Quansah, Van Dijk e Joe Gomez (Tsimikas); Szoboszlai, Wataru Endo e Mac Allister; Harvey Elliott, Luis Díaz e Darwin Núñez.