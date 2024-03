Nesta sexta-feira (15), a UEFA definiu o chaveamento das partidas das quartas de final da Europa League 2023/24. O sorteio dos confrontos do torneio aconteceu na cidade de Nyon, na Suíça, sede da entidade.

Milan, Liverpool, Bayer Leverkusen, Roma, Benfica, West Ham, Olympique de Marseille e Atalanta são os oito times que lutam pelo título continental e foram colocados no mesmo pote, onde todos poderiam se enfrentar.

Os duelos de ida das quartas de final da Europa League serão realizados no dia 11 de abril, enquanto os jogos de volta acontecem na semana seguinte, no 18 também do mesmo mês.

Por outro lado, as semifinais da segunda maior competição de clubes da UEFA, tem datas marcadas para os dias 2 de maio e 9 de maio, respectivamente.

O destaque desses confrontos, fica por conta do clássico italiano entre Milan e Roma, que é o grande atrativo das quartas de final, em se enfrentam em busca de uma vaga nas semifinais da Europa League.

A primeira partida entre as duas equipes será no San Siro, em Milão e com o jogo da volta marcado para o Estádio Olímpico de Roma, na capital italiana.

Nos outros duelos, o grande favorito, Liverpool enfrentará a Atalanta, outro clube da Itália, fazendo o primeiro embate das quartas de final da Europa League, no Anfield e decidindo a vaga para as semifinais em Bérgamo.

O Bayer Leverkusen, clube alemão que vem se destacando no continente, terá pela frente o West Ham, vai fazer também seu primeiro jogo desta fase na BayArena e sai para selar sua sorte fora de casa, em Londres.

Por fim, o Benfica, do astro argentino Ángel Di María, mede forças contra o Olympique de Marseille, do artilheiro Pierre-Emerick Aubameyang e ambos fazem o primeiro embate em Lisboa e depois vão decidir sua classificação no Orange Vélodrome.

A grande decisão da Europa League tem data marcada para o dia 22 de maio, na Dublin Arena, em Dublin, na Irlanda e será a sede da final da competição de segundo escalão do Velho Continente.

Vale lembrar que o grande campeão da competição secundária da UEFA disputará a Supercopa da Europa e a Champions League a partir da temporada 2024/25.

Além do sorteio das quartas de final da Europa League, também foi definido o chaveamento para as semifinais até a grande decisão.

Veja os confrontos das quartas de final da Europa League

Milan x Roma

Liverpool x Atalanta

Bayer Leverkusen x West Ham

x Benfica x Olympique de Marseille

Veja os confrontos da semifinal