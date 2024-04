Liverpool recebe a Atalanta nas quartas de final da Europa League

Nesta quinta-feira (11), o Liverpool e Atalanta, vão se enfrentar pelo confronto de ida das quartas de final da Europa League, que acontece às 16h (horário de Brasília), no Anfield Road Stadium.

Pela fase de grupos do torneio da UEFA, os Reds se classificaram em primeiro lugar no Grupo E, com 12 pontos somados, incluindo quatro vitórias e duas derrotas.

Nas oitavas de final, o Liverpool aplicou duas goleadas sobre o Sparta Praga, da República Tcheca, incluindo jogos de ida e volta, pelo placar agregado de 11 a 2.

Do mesmo modo, a Atalanta avançou como lider do Grupo D da Europa League, com 14 tentos, num total de quatro triunfos e apenas dois empates.

Depois, nas oitavas de final, os italianos levaram a melhor sobre os Sporting nos mata-mata, após ficarem no empate no jogo de ida por 1 a 1, mas na volta venceram por 2 a 1.

Quem passar desse confronto, terá pela frente o vencedor de Benfica e Olympique de Marseille, que se enfrentam em outra chave das quartas de final da Europa League.

Como chega o Liverpool

Para sonhar com o título da Premier League, o Liverpool luta diretamente contra a equipe do Arsenal e com o Manchester City e ocupa a vice-liderança da liga inglesa, restando sete rodadas para o fim da competição nacional.

No último fim de semana, os Reds só ficaram apenas no empate por 2 a 2, no clássico contra o Manchester United fora de casa, pela 32ª rodada do Campeonato Inglês, no Old Trafford.

Diante da Atalanta, o técnico Jürgen Klopp segue sem poder contar com Alisson Becker, Joel Matip, Trent Alexander-Arnold, Stefan Bajcetic, Thiago Alcântara, Ben Doak e Diogo Jota, que ainda estão entregues ao departamento médico e ficam de fora da partida desta quinta-feira.

Como chega a Atalanta

Por outro lado, a Atalanta não vive atravessando uma boa fase, ocupa a sexta colocação na Série A no momento e está fora da zona de classificação para competições europeias em 2025.

Em seu último compromisso pelo Campeonato Italiano, a La Dea poupou alguns titulares em visita ao Cagliari e perdeu de virada por 2 a 1, através da 31ª rodada do Calcio, na Sardegna Arena.

Para essa partida, o técnico Gian Piero Gasperini deverá escalar a Atalanta com todos os seus jogadores à disposição, com a exceção apenas do zagueiro Giorgio Scalvini, que segue lesionado.

Prováveis escalações

Liverpool: Kelleher; Bradley, Konaté, Van Dijk e Robertson; Endo, Mac Allister e Szoboszlai; Salah, Darwin Núñez e Luis Díaz. Técnico: Jürgen Klopp.

Atalanta: Musso; Rafael Toloi, Djimsiti e Kolasinac; Zappacosta, Éderson, De Roon e Ruggeri; Koopmeiners, Lookman e Scamacca. Técnico: Gian Piero Gasperini