Nesta quarta-feira (17), o Bayern de Munique carimbou seu passaporte para a próxima fase da UEFA Champions League, ao derrotar o Arsenal por 1 a 0, pelo confronto de volta das quartas de final da competição continental, na Allianz Arena.

O único gol da partida foi marcado pelo meio-campista Joshua Kimmich, durante a segunda etapa, após um primeiro tempo sem gols entre as duas equipes.

Com o resultado, o Bayern de Munique se classificou para as semifinais da Champions League, após ficar no empate no jogo de ida por 2 a 2, no Emirates Stadium, em Londres.

Dessa forma, o time alemão também se mantém vivo em busca do heptacampeonato e agora terá pela frente o Real Madrid, que despachou o Manchester City na disputa de pênaltis por 4 a 3.

Em contrapartida, o Arsenal se despediu da competição continental e deu adeus ao tão sonhado título inédito da Champions League, após eliminar o Porto nas oitavas de final.

No entanto, o Bayern de Munique se junta ao Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund e Real Madrid, que também estão garantidos entre os quatro primeiros melhores colocados nas semifinais no torneio da UEFA.

Bayern de Munique vence Arsenal pelo placar magro e se classifica para as semifinais da Champions League

Durante a primeira etapa, o Bayern de Munique buscava os contra-ataques rápidos, após retomar a posse de bola e tiveram a primeira chance aos 22 minutos, com Mazraoui, que chutou cruzado e quase marcou abriu o placar para os mandantes.

Dois minutos depois, os donos da casa chegaram com perigo novamente e dessa vez com Musiala, que recebeu ótimo passe e soltou uma bomba para a boa defesa de Raya.

Mesmo atuando fora de casa, o Arsenal tentava se impor no jogo e teve sua melhor oportunidade aos 29 minutos, com Odegaard, que chutou de longe, mas Neuer, evitou o primeiro gol dos visitantes.

Logo em seguida, os Gunners se mantiveram em cima e dessa vez com Martinelli, que recebeu o passe entre a linha de defesa adversária e emendou um chute rasteiro, mas o goleiro alemão defendeu em dois tempos.

Na volta para a segunda etapa, o Bayern de Munique começou melhor e chedois minutos, com Goretzka que cabeceou na trave, mas na sobra Raphael Guerreiro emendou um belo chute, mas a zaga conseguiu interceptar a bola para escanteio.

Até que aos 18, os mandantes conseguiram abrir o placar placar com Kimmich, que aproveitou cruzamento pela esquerda e desviou de cabeça, no canto direito de Raya, que nada pode fazer.

Antes do apito final, o Arsenal ainda tentou empatar a partida no desespero, mas sem perigo nenhum para a meta adversária.

Próximos compromissos

Após perder o título da Bundesliga para o Bayer Leverkusen, o Bayern de Munique retorna a campo neste sábado (20) e dessa vez para enfrentar o Union Berlin, às 13h30 (horário de Brasília), pela 30ª rodada, no estádio An der Alten Försterei.

Do mesmo modo, o Arsenal vai em busca de recuperação na Premier League, diante do Wolverhampton também no mesmo dia, às 15h30, através da 34ª rodada, no Molineux Stadium .