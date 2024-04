O Bayern busca aproveitar o empate conquistado na partida de ida contra o time londrino e hoje vai a campo em busca de uma classificação para a próxima fase da competição europeia diante do apoio da sua torcida após ver seu rival conquistar a Bundesliga.

Na vitória sobre o Colônia no último sábado (13), Kingsley Coman sofreu uma lesão no adutor da coxa esquerda e provavelmente não joga mais na temporada. Assim como Coman, Serge Gnabry também sentiu uma lesão no jogo de ida em Londres e tem chances baixas de jogar essa partida. Alphonso Davies, lateral esquerdo do Bayern de Munique, recebeu cartão amarelo no Emirates Stadium e é baixa certa.

Já pelo lado inglês, equipe de Arteta sabe que não será um jogo fácil, mas também não quer deixar a classificação escapar e virá a jogo com toda força possível.

Assim como o time alemão, o Arsenal vem de uma frustração no final de semana após receber o Aston Villa no Emirates Stadium e perder o jogo por 2 a 0. Watkins e Bailey marcaram os gols do jogo. Quem se aproveitou foi o Manchester City, que goleou o Luton Town e assumiu a ponta.

Praticamente sem jogadores lesionados ou suspensos entre as principais opções, Arteta terá apenas Timber sem condições de jogo.

Prováveis escalações

Bayern de Munique: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Matthijs de Ligt, Eric Dier e Noussair Mazraoui; Leon Goretzka, Konrad Laimer e Thomas Müller; Leroy Sané (Mathys Tel), Jamal Musiala, e Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Arsenal: David Raya, Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães e Oleksandr Zinchenko; Declan Rice, Kai Havertz e Martin Ødegaard; Bukayo Saka, Leandro Trossard e Gabriel Jesus. Técnico: Mikel Arteta.

Histórico de confrontos

Durante toda a história ocorreram treze encontros entre Bayern de Munique e Arsenal, foram sete vitórias para o time alemão, três empates e três vitórias do Arsenal. Ao todo saíram vinte e nove gols marcados pelos bávaros e quinze pelos ingleses. A última partida ocorreu em 2017 na Champions League onde o Bayern goleou o Arsenal por 5x1 nas duas partidas das oitavas de finais.

Arbitragem

Árbitro: Danny Makkelie (HOL)

Assistentes: Hessel Steegstra (HOL) e Jan de Vries (HOL)

VAR: Rob Dieperink (HOL)

Onde assistir

A TNT Sports e o streaming HBO-MAX transmitem a partida a partir das 16h (de Brasília).