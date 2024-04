Um dia para o torcedor do Real Madrid nunca se esquecer. Na tarde desta quarta feira (17), Manchester City e Real Madrid se enfrentaram no jogo de volta da semifinal da Champions League. Com o agregado no primeiro jogo 3 a 3, a decisão de quem avançaria ficou decidida no Eithad Stadium, em Manchester. O resultado em tempo regulamentar acabou em 1 a 1, com gols de Rodrygo, pela equipe de Madrid, e Kevin De Bruyne pelo City. Assim, o jogo foi para a prorrogação, onde manteve o mesmo placar e a decisão foi nos pênaltis. O time espanhol venceu nas penalidades, com duas defesas de Lunin, e a cobrança decisiva convertida por Rüdiger para avançar de fase.

Quem vai enfrentar agora?

Após avançar de fase para a semifinal da Champions League, o Real Madrid irá enfrentar o Bayer de Munique. A equipe alemã também jogou hoje, em casa contra o Arsenal, e saiu vitorioso pelo placar simples de 1 a 0, porém que garantiu a vaga nas semifinais. Os jogos serão realizados ida e volta, nos dias 30 de abril, na Alemanha, e o jogo de volta 8 de maio, no Santiago Bernabéu, na Espanha.

Gol rápido

Real aproveitou um City desligado no início da primeira etapa e abriu o placar com Rodrygo em assistência de Vinicius Junior. A partir deste gol, só deu a equipe de Pep Guardiola, o Manchester City começou a pressionar, e teve boas chances de gols, porém sempre impedidas pelo zagueiro Rüdiger e o goleiro Lunin.

Rodrygo comemora gol pela equipe do Real Madrid

Pressão total

Apesar do domínio absoluto, o gol de empate só saiu no segundo tempo dos pés de De Bruyne. Carlo Ancelotti, então, resolveu retrancar o time e sonhar com um gol de contra-ataque, que não veio.

Pênaltis

Na disputa de pênaltis, Ederson pegou a primeira cobrança de Modric, assim, passando a pressão total para os merengues, mas o goleiro do Real Madrid estava iluminado e defendeu os chutes de Bernardo Silva, ao ficar parado no meio do gol, e de Kovacic após acertar o canto do cobrador, para então colocar a equipe merengue novamente na semifinal de Champions.