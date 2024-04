No confronto mais esperado da 30ª rodada da Premier League neste domingo (31), Manchester City e Arsenal empataram sem gols no Eithad Stadium, resultado que modificou o prognóstico na parte de cima da tabela do Campeonato Inglês.

Manchester City dominou posse de bola

Defendendo uma invencibilidade de 38 jogos no Eithad Stadium, o Manchester City teve que lidar mais uma vez com desfalques importantes. John Stones e Kyle Walker se lesionaram durante a Data Fifa, mas Manuel Akanji, Kevin de Bruyne e Matheus Nunes retornaram de problemas físicos.

Enquanto isso, Mikel Arteta apostou tudo no retorno de Gabriel Jesus como titular, enquanto Bukayo Saka e Gabriel Martinelli iniciaram no banco de reservas pelos Gunners.

Durante o primeiro tempo, o Manchester City conseguiu impor o seu estilo tradicional de muita pressão com a posse de bola e ocupação no campo ofensivo, apostando principalmente no talento de Bernardo Silva, na armação de jogadas pelo lado direito.

Porém, os Citzens mas não conseguiu furar uma ótima defesa bem armada dos Gunners principalmente por conta de Gabriel Jesus. O brasileiro entrou recuado e foi fundamental para dar maior sustentação ao meio-campo do Arsenal.

A melhor oportunidade de gol do primeiro tempo para os Citzens veio aos 15 minutos, quando Aké testou firme dentro da pequena área e Raya evitou a abertura do placar com uma excelente defesa.

Apostando nos contra-ataques, o Arsenal levou perigo aos 30' com Gabriel Jesus dominando bem na meia-lua para chutar cruzado e quase marcar um dos gols mais especiais da carreira.

Arsenal protegeu melhor os espaços no segundo tempo

Durante a etapa complementar, a situação ficou ainda mais clara com o Arsenal apostando em marcação no bloco baixo entregando de vez a posse de bola para o Manchester City.

Aos 5', com direito a giro de Lewis, a equipe de Pep Guardiola rondou a entradada da área adversária e a bola chegou para Kobacic bater colocado de direita. A bola fez cruva e saiu do alcance de Raya passando raspando a trave esquerda.

Sem o mesmo volume de finalizações da etapa inicial, Guardiola apostou nas entradas de Doku e Grealish, enquanto Darteta respondeu com Partey e Tomiyasu, reforçando mais a marcação no meio-campo e evitando ainda mais espaços.

No entanto, diferentemente da etapa inicial, o Arsenal não conseguiu também encontrar espaços nos contragolpes e tivemos chances de gol apenas na reta final quando as duas equipes estavam mais desgastadas fisicamente.

Aos 37', Grealish dominou dentro da área pela esquerda e virou para Doku na direita, mas o chute saiu fraco. Na sequência, Ortega acertou passe sensacional para Trossard disparar pela esquerda e invadir a grande área para chutar firme, mas o goleiro dos Citzens defendeu, na última chance de gol da partida.

Tabela

Com o empate entre as duas equipes, o Liverpool fecha a rodada na liderança isolada com 67 pontos. O Arsenal aparece na vice-liderança, com 65 pontos, seguido de perto pelo Manchester City, com 64 pontos.

Sequência

As duas equipes voltam a campo no meio de semana pela Premier League. Na quarta (3), o Arsenal recebe o Luton Town no Emirates Stadium às 15h30. Um pouco mais tarde, às 16h15, o Manchester City joga novamente em casa diante do Aston Villa. Os horários são de Brasília.