Na última quinta-feira (09), o Liverpool perdeu para a Atalanta em pleno Anfield pelo placar de 3 a 0 no jogo de ida da Uefa Europa League, partida na qual a equipe de Klopp tentou impor-se ao adversário, mas a equipe italiana não tomou conhecimento e aplicou uma enorme vantagem.Mesmo com a vasta desvantagem, os Reds reverterão esse resultado?

O Liverpool carrega um fardo ruim nessa temporada, sofreu um duro golpe na Fa Cup perdendo por 4 a 3 para seu rival Manchester United. Além disso, perdeu a liderança da Premier League, atualmente ocupando a 3º colocação.

O jogo de amanhã, os Reds entram pressionados pelo resultado ruim, entretanto não podemos esquecer que o clube já é conhecido por empates e viradas históricas, como em 2005 contra o Milan, 2016 contra o Borussia Dortmund e a de 2019 contra o Barcelona.

Todas essas recuperações foram graças à forte mentalidade que o Liverpool carrega em todos esses anos, um time que sempre ergue a cabeça nos piores momentos, sendo uma característica fundamental que tem sido cultivada ao longo de sua história. Esse forte mental é alimentado pela cultura do clube e pela conexão dos jogadores com a torcida

Ademais, a liderança de Jürgen Klopp é algo bem visível e necessário. Podemos nos basear na semifinal contra o Barcelona, no qual a estratégia foi explorar as fraquezas do adversário, aumentando a pressão nos pontos fracos da defesa desde o início do confronto e foi preciso nas substituições. Ou seja, o treinador tem muito conhecimento da equipe que gere.​

Mesmo não jogando em Anfield, seu torcedor comparecerá em peso na Itália jogando junto com o seu time para a vitória, assim como fez nessas grandes viradas. O clássico som "You'll Never Walk Alone", música adotada pela torcida desde os anos 60 é entoada com paixão antes de cada jogo, seja em Anfield ou em qualquer estádio, no caso será em Gewiss Stadium em Bergamo