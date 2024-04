Em casa, Liverpool é superado pelo Crystal Palace

Em Anfield, o Liverpool foi superado pelo Crystal Palace por 1 a 0, neste domingo (14), em partida válida pela 33ª rodada da Premier League. O único gol da partida foi marcado por Eze.

Crystal surpreende e marca

O jogo começou com o Liverpool tentando dominar e ser agressivo, sendo surpreendido pela boa produtividade, finalização do vistiantes. Aos 13, após uma bela troca de passes no ataque, Mitchell avançou até a linha de fundo, levantou a cabeça e cruzou rasteiro para Eze, que bateu de primeira e superou o brasileiro Alisson, abrindo o placar em Anfield. Na sequência, como era de se esperar, os Reds dominaram o jogo, empurrando o adversário em seu campo, mas deu aula de más finalizações.

Seja pela falta de pontaria ou pelo bom arqueiro que o adversário tinha, o Liverpool não conseguiu furar a muralha. Aos 33, Salah bate colocado de canhota da direita da área e Dean Henderson espalma para o lado. Na sequência, Michael Olise finaliza rasteiro de canhota da meia-lua e Alisson defende. Sem mudanças, a partida foi para o intervalo com vitória parcial dos visitantes.

Nada mudou

O jogo retomou em Anfield, e por incrível que pareça nada mudou, os visitantes pareciam indestrutíveis, enquanto o Liverpool seguia desperdiçando boas chances. Aos nove, quase um golaço com Darwin Núñez que ao ficar com a sobra de bola na área, pega firme de direita, mas Dean Henderson defende no reflexo. Na sequência, Curtis Jones fica de frente com Dean Henderson na meia-lua e bate para fora com a perna direita.

Na reta final, nada mudou, a partida seguiu com chances para ambos os lados, porém os goleiros mantinham a boa defesa. Com isso, o Liverpool foi derrotado em casa, pelo Crystal Palace, que não prometeu nada e entregou tudo.

Mas, e como fica?

Com o resultado, os Reds permanecem com 71 pontos, na terceira colocação, e desperdiçam mais uma oportunidade de assumirem a liderança, faltando seis rodadas para o fim da Premier League. Do outro lado, os Eagles, que lutam contra a degola, figuram na 14ª posição, com 33.

Próximos jogos

Na quinta-feira (18), o Liverpool enfrenta o Atalanta, às 16h, pela Uefa Europa League. Já o Crystal Palace, enfrenta o West Ham no domingo (21), às 11h, pela Premier League.