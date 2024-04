Neste sábado (20), a FA Cup conheceu o seu primeiro finalista da temporada 2023/24. Em duelo disputado no Wembley, o Manchester City superou o Chelsea por 1 a 0 com gol de Bernardo Silva, garantindo a sua vaga em mais uma decisão sob comando de Pep Guardiola.

Manchester City em ritmo abaixo do comum

O técnico Pep Guardiola teve problemas na escalação do Manchester City pois o centroavante Erling Haaland não foi relacionado por conta de condições físicas, mas Kevin De Bruyne iniciou o clássico. Do outro lado, o Chelsea manteve a sua aposta na jovem estrela Cole Palmer para tentar surpreender os Citzens.

Diferentemente das expectativas que apontavam para um jogo movimentado, tivemos um duelo muito estudado pelas duas equipes. Os Citzens tiveram mais posse de bola, mas não criaram reais chances de gol por conta da ótima aplicação defensiva dos Blues, que ao mesmo tempo, não converteram as melhores chances de finalização.

Aos 28', Nicolas Jackson recebeu passe em profundidade e avançou pelo campo até driblar o goleiro Ortega, mas não conseguiu finalizar com o gol vazio. Ao esperar a aproximação de um companheiro, errou o passe e jogou fora uma das maiores chances de gol da partida.

Na sequência, o Chelsea trabalhou bem a bola em boa construção ofensiva e Cole Palmer ficou de frente para o gol, mas o chute rasteiro não foi suficiente para vencer o goleiro Ortega, que espalmou e fez bela defesa.

Nicolas Jackson voltou a desperdiçar chances e "deixou" o Chelsea na mão

Logo no início do segundo tempo, o Chelsea mais uma vez não abriu o placar por conta da ineficácia do finalizador senegalês. Aos 3' Ortega defendeu chute rasteiro na primeira tentativa. Na segunda, Nicolas Jackson tentou de cabeça e bateu em cima do goleiro dos Citzens em duas chances claras perdidas.

Aos 10', tivemos uma revisão do VAR pois Michael Oliver ouviu orientações sobre um possível penal por toque de mão na bola durante cobrança de falta, mas o jogo foi reiniciado pelo árbitro sem a revisão no monitor.

O Chelsea seguiu na proposta de muita marcação e velocidade durante a etapa complementar e impôs dificuldades para os Citzens forçando erros, mas seguiu com problemas para abrir o placar. Aos 22,' Cole Palmer saiu da marcação de Akanji e fez bom passe para Caicedo avançar com a bola, só que o cruzamento para Jackson saiu pela linha de fundo.

Na reta final, o Manchester City subiu as linhas e a intensidade da partida até buscar o gol da vitória aos 38'. De Bruyne tentou cruzando na linha de fundo e Petrovic desviou com os pés, mas na sobra, Bernardo Silva se redimiu e garantiu a classificação para a decisão. O Chelsea tentou buscar o empate com muita pressa e pouca organização, sem ameaçar os Citzens nos acréscimos.

Sequência

As duas equipes voltam a ação neste meio de semana em jogos da rodada desmembrada da Premier League. O Manchester City joga na próxima quinta-feira (25), contra o Brighton, fora de casa. Enquanto isso, o Chelsea joga antes, na terça-feira (23), em clássico contra o Arsenal.