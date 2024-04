Após ser eliminado para o Real Madrid na disputa por pênaltis, o Manchester City entra em campo novamente e dessa vez pela Copa da Inglaterra para enfrentar o Chelsea neste sábado (20), às 13h15, em confronto único das semifinais da competição nacional, no Etihad Stadium.

Para se classificar à grande decisão da FA Cup, os Citzens precisam apenas de uma vitória no tempo normal por qualquer placar e contam com o grande apoio de seus torcedores para empurar o time, em busca de seu primeiro título na temporada.

Por outro lado, em caso de empate na etapa regulamentar, a vaga será definida na prorrogação ou nas penalidades máximas, se o resultado se manter até o apito final e não houver nenhum vencedor.

Diante do Chelsea, os comandados de Pep Guardiola vão em busca do bicampeonato da Copa da Inglaterra, após derrotarem o arquirrival Manchester United na final por 2 a 1, durante a última edição do torneio.

Além disso, o Manchester City também não sabe o que é perder atuando como mandante nesta atual temporada, incluindo 18 vitórias e apenas seis empates em 24 partidas disputadas, somando todas as competições, incluindo Champions League, FA Cup e Premier League.

No entanto, o último revés dos Citzens em 2023/24, foi justamente contra o Aston Villa por 1 a 0, em dezembro do ano passado, através da 15ª rodada do Campeonato Inglês.

A partir daí, o Manchester City nunca mais foi derrotado na temporada e está invicto há 28 jogos consecutivos, mesmo com a queda para o Real Madrid nas quartas de final da Champions League, pois os ingleses ficaram no empate tempo normal por 1 a 1.

Quem passar desse confronto, terá pela frente o vencedor de Coventry City e Manchester United, que se enfrentam em outra chave das semifinais da Copa da Inglaterra.

Manchester City aposta nos gols de Haaland e De Bruyne contra o Chelsea para avançar à final da FA Cup

Para essa partida, o Manchester City aposta muito nos gols do meio-campista Kevin De Bruyne e do atacante Erling Haaland, que são as principais referências ofensivas no confronto decisivo deste sábado (20) diante do Chelsea pelas semifinais da FA Cup.

Além deles, o técnico Pep Guardiola ainda conta com Julián Álvarez, Phil Foden, Bernardo Silva, Jérémy Doku e Rodri, que são outras peças de reposição dos Citzens nesta atual temporada.

Por outro lado, o Manchester City deve ter todo o elenco completo à disposição contra o Chelsea, sem nenhum desfalque por lesão e suspensão, respectivamente.