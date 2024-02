O técnico Pep Guardiola fez mutios elogios à equipe do Manchester Cityna coletiva depois da vitória por 3 a 1 diante de um Copenhagen valente, pelo jogo de ida das oitavas de final da UEFA Champions League. O jgo foi na Bélgica já que o city é quem decide em casa devido a sua posição na fase de grupos. Os gols foram de Magnus Mattson para a equipe da casa e Kevin de Bruyne, Bernardo Silva e Phil Foden para os visitantes.

O técnico, que demonstrou certa ansiedade com o que vinha sendo apresentado por ambas as equipes e estava aflito com o que poderia acontecer no jogo antes da bola rolar, mas, mudou o discurso na coletiva pós-jogo, classificando a atuação de sua equipe como perfeita: "Jogamos realmente muito bem, estou muito orgulhoso. Hoje foi perfeito. O terceiro gol nos ajudou muito, espero que possamos decidir a classificação em casa e avançar para a próxima fase."

Mesmo com atuação impecável do City, o Copenhagen não facilitou a vida dos visitantes, com as subidas da marcação para incomodar a construção dos ataques do time inglês. Em um lance como esses os donos da casa igualaram a partida em 1 a 1, depois de forçar erro do goleiro Ederson na saída de bola. Guardiola se mostrou bravo com isso. "Era importante que não perdêssemos a partida aqui. O jogo estava bem jogado desde o primeiro minuto. Cedemos um gol, mas isso acontece às vezes."

O experiente treinador espanhol do City revelou o segredo para um segundo tempo dominante, mesmo com um adversário fechado e pronto para surpreender no contra-ataque ou bola parada. "Na segunda etapa, eles jogaram com cinco atrás, mas no geral fomos bem. Não concedemos transições (contra-ataques), e nem deixamos que a torcida deles se inflamasse. Tivemos um ritmo perfeito, por isso estamos muito contentes."

Sequência

O próximo jogo do poderoso Manchester City de Pep Guardiola será pela 24ª do Campeonato Inglês contra o seu rival Chelsea, no sábado (17), as 14h30, em casa. Se vencer assume a liderança.