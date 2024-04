Atlético de Madrid vence Bilbao e encaminha vaga para a próxima Champions

No principal jogo da 33ª rodada de La Liga neste sábado (27), o Atlético de Madrid venceu o Athletic Bilbao por 3 a 1 no Wanda Metropolitano e encaminhou a sua vaga para a próxima UEFA Champions League.

A equipe comandada pelo técnico Diego Simeone estava com duas derrotas consecutivas antes deste confronto decisivo, mas a vitória deixa o Atleti com 64 pontos na tabela de classificação, seis pontos acima em relação ao Bilbao. Enquanto isso, o Athetic chegou ao seu quarto jogo sem vitória.

Rodrigo de Paul abriu o placar aos 15 minutos em uma bela finalização individual, mas o jogo infelizmente ficou marcado por atos racistas da torcida local contra Nico Williams aos 37 minutos do primeiro tempo. O juiz seguiu o protocolo de La Liga, mas Nico Williams passou a ser vaiado a cada toque na bola pela torcida do Atleti.

A resposta veio de forma emocionante e dentro de campo. Aos 45' da etapa inicial, Griezmann errou feio em recuo e Nico Williams aproveitou para empatar o confronto apontando para a cor da pele na comemoração.

Diferentemente do jogo truncado no primeiro tempo, a etapa complementar ficou marcada por um Atlético de Madrid administrando a partida com muita tranquilidade até construir a vantagem na etapa complementar.

O segundo gol foi marcado por Correa, que driblou o goleiro após belo lançamento de Koke. Na sequência, Lino recebeu na esquerda e chutou rasteiro acertando a trave, mas a bola resvalou nas costas de Unai Simón e o Atleti marcou o terceiro.

Outros destaques de La Liga

Em outros resultados de destaque, o Girona venceu o Las Palmas por 2 a 0 com gols de Silva e Dovbyk e conseguiu praticamente se garantir à próxima Champions League com 71 pontos.

O Real Madrid entrou em campo na última sexta-feira (26) com equipe alternativa e superou a Real Sociedad fora de casa por 1 a 0 com gol de Arda Guller. Por fim, o Barcelona entra em campo apenas na segunda-feira (29), quando receberá o Valencia.