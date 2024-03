Na tarde desta terça-feira (12), em partida válida pelo jogo de volta das oitavas de final, da UEFA Champions League, o Barcelona venceu o Napoli por 3 a 1 (4 a 2 no placar agregado) e se classificou para as Quartas de final do torneio.

Chuva de gols

O início de jogo foi dominado pelo time mandante, no primeiro lance, Yamal teve uma grande chance, mas isolou. Tentaram nas jogadas individuais, mas pararam na defesa italiana.

Até que aos 14 minutos, Raphinha cruzou para o meio da área, e a joia de 17 anos, Fermín López, finalizou para o fundo do gol e colocou a equipe na frente. No lance seguinte, aos 16, Raphinha manda a bola na trave, mas João Cancelo aparece no rebote, para balançar a rede novamente.

Com isso, o Napoli se lançou ao ataque para buscar a classificação heroica. Então aos 29 minutos, Politano cruzou rasteiro e Rrahmani desviou para o fundo do gol e sonhar com a virada. E o empate quase veio com Di Lorenzo, que desviou de cabeça e Ter Stegen defendeu de forma milagrosa. Assim indo para o intervalo com 2 a 1, para os espanhóis.

Classificação garantida

A segunda etapa começou com domínio italiano, Kvaratskhelia e Politano tiveram boas chances, mas desperdiçaram. Raphinha respondeu e fez Meret trabalhar, evitando mais um gol.

Após as substituições, o Barça voltou a controlar melhor a partida e Raphinha novamente assustou, mas parou no goleiro. E aos 27 minutos, Yamal balançou a rede, mas o atacante estava em posição de impedimento e teve seu gol anulado.

Aos 34, a bola foi cruzada para área espanhola e Lindström sozinho, perdeu um gol inacreditável na pequena área. E para o alívio da torcida, três minutos depois, Sergi Roberto recebeu sozinho na área e tocou para Lewandowski empurrar para a rede e ampliar o resultado.

Já nos minutos finais, Mathías Oliveira mandou na trave e Kvaratskhelia perdeu uma outra grande chance, em dia de azar para os visitantes. Terminando o jogo com vitória do Barcelona por 3 a 1, que garantiu a classificação para as quartas de final da UEFA Champions League.

Próxima fase

Será definida através de sorteio que será feito pela UEFA.

Próximos jogos

O Barcelona encara o Atlético de Madrid no domingo (17), às 17h, no Metropolitano de Madrid. Enquanto o Napoli enfrenta a Inter de Milão, no mesmo domingo (17), às 16h45, no San Siro.